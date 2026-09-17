Europa musi szykować się na zagrożenia? Tusk: „Musimy zabezpieczyć całą Unię”

Donald Tusk: trzeba zabezpieczyć całą Unię

Spotkanie Tuska ze Stockerem odbyło się 17 września w Warszawie. Była to pierwsza od 19 lat oficjalna wizyta szefa austriackiego rządu w Polsce. Jednym z najważniejszych tematów rozmów było bezpieczeństwo Europy.

Donald Tusk przypomniał, że 17 września przypada rocznica sowieckiej agresji na Polskę. Wskazał, że samo wspominanie historii nie wystarczy.

– Musimy, wspólnie z naszymi sojusznikami, myśleć o tym, jak zabezpieczyć nasze państwa i całą Unię Europejską przed potencjalnymi prowokacjami i atakami ze strony Rosji – mówił premier.

Rosja może nasilać ataki

Tusk odniósł się również do wydarzeń przy granicy polsko-ukraińskiej. Jak przekazał, doszło tam do rosyjskiego ataku w pobliżu polskiej granicy.

Kilka dni wcześniej, 13 września, KPRM informowała o ataku około 2 km od granicy polsko-ukraińskiej. Według rządu zaatakowane zostały m.in. okolice stacji benzynowej oraz skład pociągu towarowego. Tusk mówił wówczas o możliwej eskalacji rosyjskich działań w kolejnych tygodniach i miesiącach.

Premier podczas spotkania ze Stockerem wyraził także obawę, że przed zimą Rosja może nasilić ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Austria mówi o wojnie hybrydowej

Christian Stocker zwracał uwagę na inne zagrożenie – działania hybrydowe. W jego ocenie państwa UE muszą współpracować, ponieważ tego typu działania nie kończą się na granicy jednego kraju.

Kanclerz Austrii mówił także o ochronie zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Jego zdaniem Polska odgrywa w tym systemie szczególną rolę.

– Ochrona granic zewnętrznych to nie jest narodowe zadanie krajowe – podkreślał Stocker, deklarując solidarność Austrii z Polską.

Zapowiedział również wizytę w siedzibie Frontexu w Warszawie. Tematem miały być m.in. ochrona granic i walka z przestępczością.

Migracja kolejnym problemem

Stocker mówił także o readmisji, czyli odsyłaniu osób, które nie mają prawa pobytu w Europie, oraz o tworzeniu ośrodków powrotowych.

Austria chce również współpracy przy rozwiązaniach dotyczących sytuacji kryzysowych na granicach. Kanclerz wskazywał, że państwa UE powinny być lepiej przygotowane na działania, które mogą być elementem wojny hybrydowej.

Polska chce pieniędzy na bezpieczeństwo

Rozmowy dotyczyły również przyszłego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028–2034.

Tusk podkreślał, że Polska potrzebuje pieniędzy m.in. na rolnictwo i politykę spójności, ale także na bezpieczeństwo i ochronę granicy.

Premier argumentował, że Polska ponosi duże koszty związane z wojną na Ukrainie, pomocą dla tego kraju, zagrożeniem ze strony Rosji i wydatkami na obronność. Według niego powinno to znaleźć odzwierciedlenie w negocjacjach dotyczących unijnych pieniędzy.

Austria prezentuje w tej sprawie inne podejście. Stocker przypomniał, że jego kraj opowiada się za zmniejszeniem wieloletniego budżetu UE i chce ponownego przeanalizowania jego priorytetów.

Austria inwestuje miliard euro w kolej

Na spotkaniu nie zabrakło też tematów gospodarczych. Polska i Austria chcą organizować co dwa lata wspólną konferencję gospodarczą z udziałem ministrów oraz przedstawicieli firm.

Stocker poinformował ponadto, że Austria inwestuje 1 mld euro w rozbudowę połączenia kolejowego między Wiedniem a Warszawą. Według kanclerza inwestycja ma skrócić czas przejazdu o połowę.

Austriacki polityk zwrócił uwagę na potencjał polskiej gospodarki. Wskazał również na obecność austriackich firm w Polsce, w tym Erste Group, która przejęła Santander Bank Polska.

Tusk: Polska chce być nowoczesną gospodarką

Premier podkreślał natomiast, że Polska chce nie tylko szybko się rozwijać, ale również inwestować w nowe technologie i innowacje.

– Mamy ambicję być państwem nie tylko najszybciej rozwijającym się w Unii Europejskiej, ale także innowacyjnym, zaawansowanym technologicznie – mówił Tusk.

Wizycie kanclerza Austrii towarzyszyła delegacja przedstawicieli austriackiego biznesu. Obaj politycy deklarowali potrzebę dalszego zacieśniania współpracy między Warszawą a Wiedniem – zarówno w gospodarce, jak i w kwestiach bezpieczeństwa.

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