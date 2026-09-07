Tego Szymon Hołownia się nie spodziewał. Czy zrezygnuje z planu wejścia do rządu?

Sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” pokazuje, że 59 proc. Polaków nie chce Szymona Hołowni w rządzie, mimo spekulacji o jego możliwym wejściu do gabinetu jako wicepremier.

Sam Hołownia zapewnia, że żadnego zaproszenia nie dostał, a szef KPRM Jan Grabiec podkreśla, że rozmów o zmianach w rządzie „w ogóle dziś nie ma”.

Jedynie 26 proc. ankietowanych popiera wejście Hołowni do rządu, a 15 proc. nie ma zdania — badanie przeprowadzono 1–2 września na próbie 1008 dorosłych Polaków.

Hołownia nie dostał propozycji

Według różnych doniesień były lider Polski 2050 miałby wejść do Rady Ministrów po wakacjach. Szymon Hołownia powiedział jednak mediom, że zaproszenia do rządu nie dostał. Z kolei według portalu Onet Hołownia miałby zastąpić Pawła Śliza w fotelu przewodniczącego klubu parlamentarnego. To mogłoby pomoc mu w wejściu do rządu.

O to, czy na Hołownię czeka miejsce w rządzie Grabiec został zapytany w piątek w TVP Info. - Nie ma takiej propozycji, mówi o tym sam Szymon Hołownia - odparł szef KPRM. Podkreślił, że nie chce mówić o zmianach w rządzie, bo „takiej rozmowy w ogóle nie ma dzisiaj” Dopytywany, czy wejście Hołowni do rządu mogłoby być korzystne, odparł, że Hołownia i Polska 2050 muszą określić „jak chcą funkcjonować w ciągu najbliższego roku”. - Jeśli już się dogadają, wymyślą co chcą robić, uzgodnimy to w koalicji. Będziemy o tym mówić na zewnątrz. Dzisiaj cieszymy się, że marszałek Hołownia jest aktywny, bo stanowi ważną część naszej koalicji - zaznaczył polityk.

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Polacy bezlitości dla polityka Polski 2050

Nie wiadomo, jak zakończy się to polityczne zamieszanie, ale Instytut Badań Pollster zapytał Polaków, czy Hołownia powinien wejść do rządu. Okazuje się, że większość z nas (59 proc.) jest temu przeciwna. Jedynie co czwarty ankietowany (26 proc.) popiera taką zmianę. Z kolei 15 proc. badanych nie ma w tej sprawie zdania.

Badanie wykonano w dniach 1–2 września na próbie 1008 dorosłych Polaków.

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