Tak ostro o politycznych rywalach u Tuska dawno nie było. „Idioci i zdrajcy”

Donald Tusk reaguje na zwycięstwo AfD. Uderzył w PiS i Konfederację

W niedzielnych wyborach Alternatywa dla Niemiec uzyskała około 44 proc. głosów – wynika z dwóch opublikowanych sondaży exit poll. Do wyniku wyborów odniósł się na platformie X premier Donald Tusk.

- W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacjach i PiS - napisał.

Na razie nie wiadomo, czy AfD będzie w stanie samodzielnie utworzyć rząd. Gdyby do tego doszło, po raz pierwszy to antyestablishmentowe ugrupowanie przejęłoby władzę na szczeblu niemieckiego kraju związkowego.

AfD określana jest jako ugrupowanie prawicowe, nacjonalistyczne, populistyczne i antyestablishmentowe. W swoim programie opowiada się m.in. za znacznym ograniczeniem imigracji do Niemiec, zmniejszeniem kompetencji instytucji Unii Europejskiej na rzecz państw narodowych oraz „normalizacją” stosunków z Rosją. Partia postuluje również zniesienie sankcji i odbudowę oraz uruchomienie gazociągu Nord Stream.

AfD z ogromną przewagą. Exit poll pokazuje ponad 44 proc. głosów

Według sondażu ośrodka Forschungsgruppe Wahlen dla stacji ZDF AfD zwyciężyła z wynikiem 44,1 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła chadecka CDU, uzyskując 18,5 proc. Dalej znalazły się Lewica z wynikiem 9,2 proc., socjaldemokratyczna SPD – 8,8 proc. oraz Zieloni – 8,7 proc.

Zbliżone wyniki przyniósł exit poll przygotowany przez ośrodek Infratest dimap dla stacji ARD. Według tego badania AfD zdobyła 44,5 proc. głosów, a CDU 18,5 proc. Do parlamentu w Magdeburgu weszłyby również Lewica z wynikiem 9,4 proc., Zieloni – 8,9 proc., SPD – 8,2 proc. oraz skrajnie lewicowa BSW – 5 proc.

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