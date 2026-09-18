Maria Kurowska urzekła Jarosława Kaczyńskiego? Niebywałe doniesienia mediów

Maria Kurowska zapewniła sobie miejsce na listach wyborczych PiS w 2027 roku? Jej działania w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, w tym blokowanie gabinetu rektora i deklaracja strajku głodowego, zostały zinterpretowane jako "bohaterskie" i miały zagwarantować jej wysokie miejsce na listach.

Prezes PiS, Jarosław Kaczyński, wyraził duży szacunek dla Marii Kurowskiej i cenił jej "akty odwagi", co jest kluczowe dla jej politycznej pozycji w partii.

Aktywność Marii Kurowskiej, choć nie pozbawiona kontrowersji, została pozytywnie odebrana w PiS, co podniosło jej notowania i utwierdziło jej wizerunek jako "bohaterki" wewnątrz ugrupowania.

72-letnia posłanka Maria Kurowska, 9 września br. weszła do budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie przez kilka dni blokowała wyznaczonemu na pełniącego obowiązki rektora Sławomirowi Cudakowi dostęp do jego gabinetu. Działania te, jak relacjonują politycy PiS, zostały uznane za wyraz odwagi. Jeden z byłych członków Suwerennej Polski, obecnie w PiS, skomentował w rozmowie z mediami, że "Marysia jest bohaterką", dodając, że jest "odważną kobietą", która "stanęła przeciwko reżimowi, w obronie prawdy". W środę 13 września Sławomir Cudak poinformował, że udało mu się przejąć gabinet rektora. Posłanka Kurowska pozostała jednak w budynku przez kilka kolejnych godzin, po czym go opuściła.

Kontrowersje wokół strajku głodowego

W środę 16 września Maria Kurowska poinformowała w mediach społecznościowych o zaostrzeniu formy protestu. "Z dniem dzisiejszym, od godziny 15.00 podjęłam głodówkę w intencji uratowania naszej Ojczyzny. Będę ją prowadzić dotąd, dopóki nie wejdzie tu prawowity Rektor. Gdyby zdrowie mi zaszwankowało, przerwę głodówkę" – napisała. Kilka godzin później posłanka opuściła siedzibę AWS, deklarując kontynuację protestu głodowego poza budynkiem. Wcześniej posłanka twierdziła, że nie jadła nic przez sześć dni, co stało w sprzeczności z ogłoszeniem rozpoczęcia głodówki 16 września po południu. Mimo tych rozbieżności, Maria Kurowska w PiS jest uznawana za bohaterkę.

Reakcja Jarosława Kaczyńskiego

Działania Marii Kurowskiej spotkały się z wyraźnym uznaniem prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego. Jak wskazują współpracownicy, prezes "darzy ją olbrzymim szacunkiem", a posłanka często towarzyszy mu podczas miesięcznic smoleńskich, stojąc "tuż za prawym ramieniem". Jeden z polityków PiS stwierdził, że Kaczyński "niezwykle ceni takie akty odwagi, zwłaszcza kobiet". Pojawiły się również sugestie, że jednoosobowa "akcja" w AWS mogła być inspirowana przez polityków PiS, a prezes, choć zatroskany o bezpieczeństwo posłanki, miał wyrazić na nią zgodę.

- Już niemłoda kobieta, a jednak sama podjęła decyzję o tym, żeby wejść do AWS i narazić swoje zdrowie. Koledzy niestety nie mieli takiej determinacji. Nawet ja! – przyznał jeden z polityków PiS.

Jak podaje Wirtualna Polska, w efekcie swojej aktywności, Maria Kurowska miała zapewnić sobie wysokie miejsce na listach wyborczych PiS w wyborach parlamentarnych w 2027 roku. W obliczu przewidywanych zmian kadrowych w klubie PiS, partia ma "zadbać" o jej polityczną przyszłość. Dodatkowo, aktywność posłanki podniosła jej notowania w partii, zwłaszcza po reakcji przedstawicieli rządu. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skomentował jej opuszczenie budynku AWS na platformie X słowami: "Lepiej późno niż wcale". Przypomnijmy, że minister Żurek podjął decyzję o odwołaniu Michała Sopińskiego z funkcji rektora AWS, co spotkało się z krytyką ze strony Sopińskiego i polityków PiS.

- Wygrała bitwę o miejsce na liście – podsumował jeden z polityków PiS.

Kim jest Maria Kurowska?

Maria Kurowska jest postrzegana w PiS jako postać nietuzinkowa.

- Marysia jest pozytywnie nawiedzona. I przy tym jest uroczą osobą – stwierdził jeden z polityków. Inny, bywalec Nowogrodzkiej, zauważył:

- Uwielbia prezesa. Kiedyś uwielbiała Zbyszka, ale ubóstwia Jarosława, bo został jedynym liderem - podaje WP.

Relacje z prezesem Kaczyńskim są opisywane jako bliskie, również ze względu na podobieństwo pokoleniowe. Współpracownicy podkreślają jej pozytywne usposobienie.

- Nie znam osoby, której Marysia by podpadła, nie ma nikogo, kto by jej nie lubił. Chyba najbardziej sympatyczna posłanka w klubie - cytował portal.

Warto odnotować, że kilka miesięcy temu o posłance było głośno w mediach w związku z jej wpływem na wydatki z Funduszu Sprawiedliwości w okresie rządów PiS. Według doniesień Onetu, Kurowska miała kontrolować umowy podpisywane w gminach jej okręgu wyborczego, jednak nie poniosła z tego tytułu żadnych konsekwencji. Posłanka ma być również jedną z czołowych postaci na zaplanowanym proteście przed Trybunałem Konstytucyjnym w piątek o godzinie 17:00.

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