Wydano oficjalny komunikat. Polska uruchomiła procedury obronne

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-09-18 7:35

W obliczu nasilonych ataków Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, zwłaszcza w regionach graniczących z Polską, polskie siły zbrojne podjęły działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej. Myśliwce zostały poderwane, a systemy obrony powietrznej postawione w stan podwyższonej gotowości.

Sylwetki trzech myśliwców lecących na tle zachmurzonego nieba. O procedurach obronnych przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Cztery ciemne myśliwce w formacji lotniczej przelatują pod niebem. Każdy myśliwiec ma skrzydła, ogon i widoczne dysze silników, z których wydobywają się smugi kondensacyjne, podświetlone przez słońce znajdujące się za nimi. Niebo jest pokryte warstwą chmur o różnych odcieniach szarości i bieli, z jaśniejszymi fragmentami wskazującymi na źródło światła.
  • W odpowiedzi na rosyjskie ataki na Ukrainę, polskie siły zbrojne poderwały myśliwce i postawiły naziemne systemy obrony powietrznej w stan gotowości, aby zabezpieczyć polską przestrzeń powietrzną, zwłaszcza w regionach przygranicznych.
  • Rosja zintensyfikowała ataki na zachodnią Ukrainę, a eksplozje miały miejsce bardzo blisko granicy z Polską (np. 800 metrów od Dorohuska, dron 4 km od granicy).
  • Pojawiają się doniesienia i ostrzeżenia, m.in. ze strony USA (w tym wizyta szefa CIA w Moskwie), o planach Rosji dotyczących prowokacji, mających na celu zniechęcenie państw zachodnich do wspierania Ukrainy.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o uruchomieniu procedur obronnych w odpowiedzi na rosyjskie uderzenia. W związku z tym, polskie lotnictwo wojskowe rozpoczęło operowanie w przestrzeni powietrznej kraju.

- W związku z kolejnymi uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej – przekazało DORSZ. - Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości - dodano.

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Dodatkowo, lądowe systemy obrony powietrznej oraz systemy rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan pełnej gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i koncentrują się na zabezpieczeniu polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w obszarach sąsiadujących z zagrożonymi regionami Ukrainy.

Rosyjskie ataki w Ukrainie

W ostatnim czasie Rosja znacząco zintensyfikowała swoje działania militarne, przeprowadzając liczne ataki na zachodnią część Ukrainy. Odnotowuje się wzrost liczby eksplozji w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Polską. Przykładowo, 13 września odnotowano atak, który miał miejsce zaledwie 800 metrów od przejścia granicznego w Dorohusku. Kilka dni później, w czwartek, dron uderzył w stację benzynową na terytorium Ukrainy, około 4 kilometry od polskiej granicy.

Ostrzeżenia przed prowokacjami

Od kilku tygodni pojawiają się doniesienia dotyczące potencjalnych planów Rosji, mających na celu przeprowadzenie prowokacji. Celem tych działań miałoby być zniechęcenie państw zachodnich do dalszego wspierania Ukrainy. Przed takimi krokami ostrzegają między innymi Stany Zjednoczone. W kontekście tych obaw, dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej, John Ratcliffe, odbył wizytę w Moskwie, gdzie spotkał się z Władimirem Putinem, aby osobiście przestrzec go przed tego typu działaniami.

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