Wydano oficjalny komunikat. Polska uruchomiła procedury obronne

W odpowiedzi na rosyjskie ataki na Ukrainę, polskie siły zbrojne poderwały myśliwce i postawiły naziemne systemy obrony powietrznej w stan gotowości, aby zabezpieczyć polską przestrzeń powietrzną, zwłaszcza w regionach przygranicznych.

Rosja zintensyfikowała ataki na zachodnią Ukrainę, a eksplozje miały miejsce bardzo blisko granicy z Polską (np. 800 metrów od Dorohuska, dron 4 km od granicy).

Pojawiają się doniesienia i ostrzeżenia, m.in. ze strony USA (w tym wizyta szefa CIA w Moskwie), o planach Rosji dotyczących prowokacji, mających na celu zniechęcenie państw zachodnich do wspierania Ukrainy.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o uruchomieniu procedur obronnych w odpowiedzi na rosyjskie uderzenia. W związku z tym, polskie lotnictwo wojskowe rozpoczęło operowanie w przestrzeni powietrznej kraju.

- W związku z kolejnymi uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej – przekazało DORSZ. - Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości - dodano.

Dodatkowo, lądowe systemy obrony powietrznej oraz systemy rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan pełnej gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i koncentrują się na zabezpieczeniu polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w obszarach sąsiadujących z zagrożonymi regionami Ukrainy.

Rosyjskie ataki w Ukrainie

W ostatnim czasie Rosja znacząco zintensyfikowała swoje działania militarne, przeprowadzając liczne ataki na zachodnią część Ukrainy. Odnotowuje się wzrost liczby eksplozji w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Polską. Przykładowo, 13 września odnotowano atak, który miał miejsce zaledwie 800 metrów od przejścia granicznego w Dorohusku. Kilka dni później, w czwartek, dron uderzył w stację benzynową na terytorium Ukrainy, około 4 kilometry od polskiej granicy.

Ostrzeżenia przed prowokacjami

Od kilku tygodni pojawiają się doniesienia dotyczące potencjalnych planów Rosji, mających na celu przeprowadzenie prowokacji. Celem tych działań miałoby być zniechęcenie państw zachodnich do dalszego wspierania Ukrainy. Przed takimi krokami ostrzegają między innymi Stany Zjednoczone. W kontekście tych obaw, dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej, John Ratcliffe, odbył wizytę w Moskwie, gdzie spotkał się z Władimirem Putinem, aby osobiście przestrzec go przed tego typu działaniami.

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