Koalicja poprze Horałę na wicemarszałka Sejmu? To oznacza jedno: Tusk stawia na Morawieckiego

Obecnie Sejm ma pięciu wicemarszałków z różnych ugrupowań, zaś jedno miejsce w Prezydium Sejmu pozostaje wciąż wolne po odrzuceniu kandydatury Elżbiety Witek z PiS.

W związku z utworzeniem nowego klubu Rozwój Plus przez posłów, którzy opuścili PiS, o funkcję wicemarszałka rywalizują Marcin Ociepa (zgłoszony przez PiS) oraz Marcin Horała (popierany przez ugrupowanie Mateusza Morawieckiego).

Z ustaleń Radia ESKA wynika, że koalicja rządowa zdecydowała się poprzeć kandydata Rozwoju Plus, co jest na rękę premierowi Donaldowi Tuskowi.

Bitwa o prezydium Sejmu

Aktualnie wicemarszałkami Sejmu są: Krzysztof Bosak (44 l.) z Konfederacji, Szymon Hołownia (50 l.) z Polski 2050, Dorota Niedziela (62 l.) z KO, Monika Wielichowska (53 l.) z KO oraz Piotr Zgorzelski (63 l.) z PSL. Nową Lewicę – jako marszałek Sejmu – reprezentuje Włodzimierz Czarzasty (66 l.). Jedno stanowisko wicemarszałka pozostaje nieobsadzone, ponieważ kandydatka PiS, Elżbieta Witek (69 l.), nie uzyskała poparcia większości posłów.

Fatalna wiadomość dla Mateusza Morawieckiego! Koniec dobrej passy?

Po odejściu z PiS 40 członków, którzy utworzyli klub Rozwój Plus, pojawił się pomysł, aby do Prezydium weszli kolejni wicemarszałkowie. PiS zaproponowało Marcina Ociepę, a ugrupowanie Mateusza Morawieckiego (58 l.) – Marcina Horałę. Dziś posłowie w głosowaniu zdecydują, kto wygra ten wyścig.

– Swoje szanse oceniam pół na pół – powiedział nam dyplomatycznie Horała.

Tusk wzmacnia partię Morawieckiego

Jak donosi Radio ESKA, koalicja rządowa już wie, kogo poprze. Zapadła decyzja, że będzie to kandydat Rozwoju Plus, co oznacza, że Donaldowi Tuskowi jest na rękę wsparcie ugrupowania Mateusza Morawieckiego. Posiadanie wicemarszałka to dla partii oznaka prestiżu i sprawczości, a to w polityce liczy się najbardziej.

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ZONDACRYPTO, MORAWIECKI, PIESIEWICZ - SASIN O ZARZUTACH WOBEC PISU| Ósma Runda