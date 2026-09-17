Jarosław Kaczyński pożegnał ks. Stanisława Małkowskiego. Tak wyglądał pogrzeb duchownego

Msza Święta pogrzebowa ks. Stanisława Małkowskiego odbyła się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, z udziałem arcybiskupa Adriana Galbasa i przedstawicieli Solidarności, a jego ciało spoczęło na Powązkach Wojskowych.

Ks. Małkowski był kapelanem Solidarności i niezłomnym działaczem opozycji demokratycznej, wielokrotnie represjonowanym przez Służbę Bezpieczeństwa, a także aktywnym obrońcą życia dzieci nienarodzonych.

Był bliskim współpracownikiem i przyjacielem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, z którym odprawiał Msze za Ojczyznę, a w 2021 roku został uhonorowany Orderem Orła Białego.

Msza Święta pogrzebowa za śp. ks. Stanisława Małkowskiego miała miejsce dziś o godzinie 12:00 w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Eucharystii przewodniczył Arcybiskup Adrian Galbas, Metropolita Warszawski, a homilię wygłosił ksiądz infułat Jan Sikorski. Wśród zgromadzonych byli przedstawiciele związku zawodowego Solidarność, w tym wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Grzegorz Adamowicz oraz szef Regionu Mazowsze Dariusz Paczuski. Po liturgii ciało Zmarłego spoczęło na Powązkach Wojskowych. Na ceremonii pojawiło się wielu najważniejszych polityków PiS: Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz i Mariusz Błaszczak. Mateusz Morawiecki z kolei wysłał wiązankę w imieniu swoim i Rozwoju Plus.

Życie ks. Małkowskiego

Ks. Stanisław Małkowski zmarł 7 września w wieku 82 lat, po 51 latach pełnienia posługi kapłańskiej. Swoją posługę sprawował w różnych parafiach na terenie Warszawy i okolic, między innymi w parafii Bożego Ciała na Kamionku, w Skierniewicach, Ząbkach oraz w kościele św. Ignacego Loyoli w Warszawie.

Ksiądz Małkowski był postacią kluczową dla polskiej opozycji demokratycznej, pełniąc funkcję kapelana Solidarności. Jego zaangażowanie w walkę o wolność wiązało się z licznymi represjami – był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa. Poza działalnością opozycyjną, aktywnie wspierał Ruch "Gaudium Vitae", angażując się w obronę życia dzieci nienarodzonych.

Bliskie relacje łączyły ks. Małkowskiego z błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszką, którego poznał w seminarium duchownym. Od 1982 roku wspólnie odprawiali słynne Msze Święte za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, stając się symbolami oporu przeciwko reżimowi komunistycznemu. W uznaniu jego zasług dla kraju, w 2021 roku, w Święto Niepodległości, został uhonorowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Orderem Orła Białego.

Hołd prezydenta

Podczas uroczystości pogrzebowych odczytano list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, który przekazała minister Agnieszka Jędrzak, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W swoim liście Prezydent określił ks. Małkowskiego jako "niezwykłego człowieka i kapłana", a także "świadka, uczestnika i bohatera polskiej historii". Podkreślił jego oddanie "Bogu i Ojczyźnie, ale też sprawom wszystkich skrzywdzonych i potrzebujących", zaznaczając, że "ryzykował własnym życiem" i "nigdy nie przedkładał osobistych korzyści i zaszczytów nad nakazy sumienia". Prezydent przypomniał również, że duchowny był "represjonowany, krzywdzony, pomijany", lecz "pozostał zawsze wierny swoim zasadom".

W liście wspomniano także o jego zaangażowaniu w sprawy polskie, pomocy trudnej młodzieży, wsparciu dla potrzebujących oraz działaniach na rzecz obrony życia nienarodzonych.

- Aparat bezpieczeństwa uznał go za jednego ze swoich najgroźniejszych wrogów wśród duchowieństwa, na równi z błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszką, z którym zresztą ksiądz Małkowski przyjaźnił się i współpracował od lat siedemdziesiątych, gdy razem organizowali duszpasterstwo akademickie przy stołecznym kościele świętej Anny – napisał prezydent.

Zwrócono uwagę, że pomimo szerokiej działalności duszpasterskiej, kapłan "nie doświadczył zbyt wielu zaszczytów". Prezydent podsumował, że dla jego pokolenia "postawa ks. Stanisława Małkowskiego pozostaje świadectwem tego, że wierność sumieniu ma swoją cenę. Ale są wartości, których nie wolno porzucić bez względu na cenę".

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądał pogrzeb ks. Stanisława Małkowskiego:

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