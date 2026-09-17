Krzysztof Rutkowski ujawnił nowe informacje o Marcinie Romanowskim! Co wiadomo?

Krzysztof Rutkowski twierdzi, że były poseł Marcin Romanowski, poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości, przebywa na Słowacji, prawdopodobnie w okolicach Bańskiej Bystrzycy.

Detektyw zaznaczył, że Romanowski ma poważne ograniczenia finansowe, zmuszające go do płacenia wyłącznie gotówką, aby uniknąć pozostawiania śladów transakcji kartą.

Rutkowski zapowiedział zorganizowanie konferencji prasowej w Bratysławie, na której zamierza ujawnić informacje o Romanowskim i osobach, które mogą mu pomagać, sugerując potencjalne powiązania z administracją słowacką. Podkreślił również, że za Romanowskim wydany jest Europejski Nakaz Zatrzymania.

Krzysztof Rutkowski pojawił się w polskim Sejmie, gdzie udzielił wywiadu stacji Polsat News na temat sytuacji Marcina Romanowskiego. Były poseł Prawa i Sprawiedliwości jest objęty zarzutami dotyczącymi bezprawnego utrudniania postępowania związanego z wydatkowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości. Rutkowski, który niedawno odzyskał uprawnienia detektywa, oświadczył, że posiada wiedzę na temat obecnego miejsca przebywania Romanowskiego.

Gdzie przebywa Romanowski?

W rozmowie z Polsat News, Krzysztof Rutkowski poinformował o prowadzonych przez siebie poszukiwaniach Marcina Romanowskiego. Stwierdził:

- Jestem w trakcie jego poszukiwania. Mogę wskazać kraj, jest to Słowacja. [...] Wielu byłych posłów się tam ukrywało. Bliskość kraju wiele rzeczy ułatwia, np. przekazanie pieniędzy, komunikację. Romanowski jest mocno ograniczony np. w płaceniu – musi za wszystko płacić gotówką, bo karta zostawia ślad - stwierdził.

Rutkowski doprecyzował, że według jego informacji, poszukiwany były poseł może przebywać w rejonie Bańskiej Bystrzycy. Detektyw zaznaczył, że w przeszłości jego biuro zatrzymywało w tej okolicy inne osoby objęte poszukiwaniami. Dodał, że Romanowski nie ukrywa się w Naddniestrzu, jak wcześniej spekulowano, ale "gdzieś tam" w Słowacji.

Kwestia Naddniestrza

Krzysztof Rutkowski odniósł się również do swojej wcześniejszej wizyty w Naddniestrzu, autonomicznym regionie Mołdawii. Wyjaśnił, dlaczego Romanowski nie mógłby tam skutecznie się ukrywać.

- Gdyby tam był Romanowski, to byłby już nasz. Funkcjonariusze KGB w Naddniestrzu zadali mi pytanie, dlaczego polska policja do nich nie zadzwoniła. Powiedziałem im, że to dlatego, że nie uznaje ich Unia Europejska. Na ich terenie może schować się każda szumowina, bo nie ma tam Interpolu - powiedział.

Detektyw zapowiedział zorganizowanie konferencji prasowej w Bratysławie. Podczas niej zamierza przedstawić informacje na temat Marcina Romanowskiego oraz osób, które mogą mu udzielać pomocy. Rutkowski zasugerował, że mogą to być osoby związane ze słowacką administracją rządową, ze względu na ich powiązania z Viktorem Orbánem. Podkreślił również, że w przypadku odnalezienia Romanowskiego, zostanie on zatrzymany przez słowackie służby, ponieważ jest za nim wydany Europejski Nakaz Zatrzymania.

W naszej galerii zobaczysz, jak Rutkowski szuka Romanowskiego:

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Sonda Czy detektywowi Rutkowskiemu uda się ustalić miejsce pobytu Marcina Romanowskiego? Tak Nie Nie mam pojęcia!