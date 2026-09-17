Pilne wystąpienie Donalda Tuska! Co się stało?!

Rosyjski dron uderzył lub został zestrzelony około 3-4 km od polskiej granicy, po stronie ukraińskiej, co premier Donald Tusk określił jako "masywną eksplozję".

Polska poderwała myśliwce i aktywowała naziemne systemy obrony przeciwlotniczej w odpowiedzi na zbliżający się obiekt. Huk słyszany w centralnej Polsce był efektem przekroczenia bariery dźwięku przez polskie samoloty bojowe, zabezpieczające przestrzeń powietrzną.

Dowództwo Operacyjne RSZ potwierdziło, że polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, a zagrożenie dla ludności w województwach lubelskim i podkarpackim zostało odwołane.

Premier Donald Tusk potwierdził, że polskie samoloty zostały poderwane w związku z rosyjskim atakiem, opisując wydarzenie jako "bardzo masywną eksplozję".

- Nasze samoloty zostały poderwane też do akcji - przekazał.

Według wstępnych ustaleń wojska, dron najprawdopodobniej został zneutralizowany lub uderzył w cel po stronie ukraińskiej, w odległości około czterech kilometrów od polskiej granicy. Premier wskazał, że celem ataku prawdopodobnie była stacja benzynowa, podobnie jak dwa dni wcześniej.

- Więc ten 17 września niestety jest wyjątkowym dniem także pod względem dzisiejszego bezpieczeństwa - powiedział.

Reakcja polskich sił zbrojnych

Rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski, komentując zdarzenie, poinformował, że obiekt uderzył lub został strącony około 3-4 km od polskiej granicy. Wojsko nadal analizuje dokładne okoliczności.

- Strona ukraińska przekazała nam informacje o zbliżającym się obiekcie do naszej granicy, który był obserwowany również przez nasze środki radiolokacyjne. Zbliżał się z dużą prędkością. Stąd też decyzja o poderwaniu myśliwców, o aktywacji naziemnych systemów obrony przeciwlotniczej - wyjaśnił.

Alarm został następnie odwołany, gdyż obiekt spadł po stronie ukraińskiej. Ukraińskie władze, cytowane przez agencję Reuters, potwierdziły, że eksplozje były słyszalne w pobliżu granicy, a Państwowa Służba Graniczna Ukrainy zapewniła, że przejścia graniczne nie zostały uszkodzone. DORSZ wyjaśniło również, że huk słyszany w centralnej Polsce był efektem przekroczenia bariery dźwięku przez polskie wojskowe samoloty bojowe.

- Maszyny zostały poderwane w związku z koniecznością zabezpieczenia polskiej przestrzeni powietrznej podczas uderzeń Federacji Rosyjskiej z użyciem odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na cele w zachodniej części Ukrainy - wyjaśnił.

Alerty i bezpieczeństwo publiczne

W obliczu zagrożenia, mieszkańcy powiatów położonych w województwach lubelskim i podkarpackim otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ostrzegające przed atakiem z powietrza. W konsekwencji działań wojskowych, operacje lotnicze na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie zostały tymczasowo wstrzymane. Po ustąpieniu bezpośredniego zagrożenia, RCB odwołało alert.

- Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Brak zagrożenia na terenie Polski - poinformowano.

Dowództwo Operacyjne RSZ potwierdziło zakończenie działań polskiego lotnictwa wojskowego oraz powrót naziemnych systemów obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego do standardowego trybu pracy. DORSZ wyraźnie zaznaczyło.

- Informujemy, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej - dodano.

Polskie wojsko kontynuuje bieżące monitorowanie sytuacji na terytorium Ukrainy, deklarując pełną gotowość do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Donald Tusk:

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