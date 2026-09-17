Barbara Nowacka ostro o Patryku Jakim. Padło słowo „palant” i mocny argument

Małgorzata Broniek-Ziółek
2026-09-17 11:29

Barbara Nowacka nie przebierała w słowach, komentując wpisy Patryka Jakiego dotyczące Katarzyny Lubnauer i jej otyłości. W porannej rozmowie RMF FM minister edukacji mówiła o „chamstwie” europosła, zarzuciła mu drwienie z choroby, a w pewnym momencie użyła słowa „palant”. Co więcej, przekonywała później, że takie określenie może być wręcz wyjątkowo delikatne.

Portret minister Barbary Nowackiej w różowej marynarce. O jej krytyce wobec Patryka Jakiego przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Art Service/Super Express
  • Minister edukacji Barbara Nowacka w programie RMF FM ostro skrytykowała europosła Patryka Jakiego, używając wobec niego określeń takich jak "chamstwo" i "palant".
  • Nowacka wyraziła oburzenie drwieniem Jakiego z choroby otyłości wiceminister Katarzyny Lubnauer i zestawianiem jej wyglądu ze swoją sprawnością fizyczną, podkreślając, że wygląd nie powinien podważać kompetencji polityka.
  • Minister Nowacka potwierdziła, że słowo "palant" odnosiło się do Jakiego, i rozszerzyła krytykę na całą prawicę, zarzucając jej hipokryzję w kwestii szacunku do kobiet.

Gorąco zrobiło się w porannej rozmowie RMF FM z Barbarą Nowacką. Jednym z tematów były wpisy Patryka Jakiego i internetowa awantura wokół Katarzyny Lubnauer. Minister edukacji nie ukrywała oburzenia sposobem, w jaki europoseł odnosił się do wiceministry edukacji.

Już na początku tej części rozmowy Nowacka trzykrotnie użyła tego samego słowa.

Chamstwo, chamstwo, chamstwo Patryka, jakiego trzeba jednak napiętnować– mówiła w RMF FM.

Nowacka o wpisach Jakiego i otyłości Lubnauer

Minister edukacji tłumaczyła następnie, co najbardziej oburzyło ją w zachowaniu europosła. Jej zdaniem Jaki drwił z choroby Katarzyny Lubnauer, zestawiając jej wygląd ze swoją sprawnością fizyczną.

Drwi z choroby otyłości Katarzyny Lubnauer, wiceministry, posłanki, jego koleżanki z ław sejmowych, pokazując jaki to on super umięśniony, a ona mniej – powiedziała Nowacka.

Minister podkreślała, że stan zdrowia czy wygląd nie powinny być podstawą do podważania kompetencji polityka. I właśnie wtedy padło słowo, o które prowadzący natychmiast dopytał.

To nie powoduje, że ktoś kto cierpi na chorobę tworzy gorsze prawo, jest mniej przygotowany, mniej kompetentny niż jakiś palant, który podciąga się na drążku– powiedziała Barbara Nowacka.

„Doskonale wiem, o kim to jest wypowiedź”

Prowadzący zwrócił uwagę, że słowo „palant” padło w kontekście Patryka Jakiego, i zapytał Nowacką, czy rzeczywiście jest to wypowiedź na jego temat. Minister nie próbowała się z niej wycofać.

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Doskonale wiem, o kim to jest wypowiedź – odpowiedziała.

Nowacka kontynuowała ostrą krytykę. Zarzuciła prawicy, że deklarując szacunek dla kobiet, nie reaguje odpowiednio na – w jej ocenie – poniżanie Lubnauer.

I ja jestem po prostu oburzona, jak ta nasza prawica, która tak mówi o szacunku dla kobiet, potrafi poniżyć kogoś, bo chce zrobić awanturę polityczną, chce mieć kliki – stwierdziła minister edukacji.

Nowacka: „Gdzie jest elementarna przyzwoitość?”

Minister postawiła też serię pytań dotyczących reakcji politycznych przeciwników na wypowiedzi o Lubnauer.

Gdzie jest to ich zachowanie? Gdzie jest ten ich dżentelmeński stosunek do kobiet? Gdzie jest ich elementarna przyzwoitość? – pytała Nowacka w RMF FM.

Następnie odniosła się do kolejnego nagrania Jakiego. Jej ocena była jednoznaczna:

To jest po prostu obrzydliwe. Niskie i obrzydliwe – powiedziała.

I właśnie wtedy wróciła do użytego wcześniej określenia.

Określenie palant mogłoby być naprawdę najłagodniejsze – z kontekstu rozmowy wynika, że Nowacka argumentowała, iż słowo „palant” mogłoby należeć do łagodniejszych określeń zachowania Jakiego.

Wypowiedzi Nowackiej z porannej rozmowy RMF FM pokazują, jak wysoka jest temperatura sporu. Minister nie tylko stanęła w obronie Katarzyny Lubnauer, ale też sama sięgnęła po bardzo ostre określenie pod adresem Jakiego.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Barbara Nowacka:

Barbara Nowacka 2019r.
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BARBARA NOWACKA