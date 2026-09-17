Fatalna wiadomość dla Mateusza Morawieckiego! Koniec dobrej passy?

KO jest liderem sondażu, wyprzedzając PiS. Różnica między nimi wynosi ponad pięć punktów procentowych.

PSL, Polska 2050 i ugrupowanie Mateusza Morawieckiego nie przekroczyłyby progu wyborczego.

Wysoki odsetek deklaruje chęć udziału w wyborach parlamentarnych.

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Social Changes, KO cieszy się poparciem 30,4 procent respondentów, co plasuje ją na pierwszej pozycji. Drugie miejsce zajmuje PiS, uzyskując 25 procent głosów. Różnica między tymi dwoma głównymi siłami politycznymi wynosi więc 5,4 punktu procentowego. Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 11,5 procent.

Analiza danych wskazuje, że oprócz trzech czołowych ugrupowań, do parlamentu weszłyby jeszcze dwie partie. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna mogłaby liczyć na poparcie 8,9 procent Polaków, natomiast Nowa Lewica uzyskałaby 8,6 procent głosów. Oba te wyniki zapewniłyby im przekroczenie pięcioprocentowego progu wyborczego.

Ugrupowania poniżej progu wyborczego i frekwencja

Wśród partii, które nie zdołałyby przekroczyć progu wyborczego i tym samym nie znalazłyby się w Sejmie, znalazły się: PSL z wynikiem 3,5 procent, Polska 2050 z poparciem 1,2 procent oraz ugrupowanie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, które uzyskało 4,8 procent głosów. To fatalna wiadomość dla byłego premiera, który w poprzednich badaniach mógł liczyć na nieco większe poparcie. Chęć głosowania na inne, mniejsze partie zadeklarowało 1,6 procent ankietowanych.

Badanie wskazuje na wysoki poziom deklarowanej gotowości do udziału w wyborach. Aż 76 procent ankietowanych zadeklarowało chęć wzięcia udziału w głosowaniu, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę. W tej grupie 54 procent wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 22 procent "raczej tak".

Jedenaście procent badanych zadeklarowało niezdecydowanie co do swojego udziału w wyborach. Natomiast łącznie 13 procent ankietowanych wyraziło niechęć do udziału w głosowaniu – 7 procent wskazało odpowiedź "raczej nie", a 6 procent "zdecydowanie nie".

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