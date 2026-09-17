Rosyjscy agenci działają w Polsce? Rzecznik prezydenta alarmuje! „Agentura rosyjska tu jest”

Temat rosyjskiej aktywności w Polsce pojawił się w czwartkowym „Porannym ringu” podczas rozmowy z Rafałem Leśkiewiczem, rzecznikiem prezydenta Karola Nawrockiego. Punktem wyjścia były ostatnie niebezpieczne incydenty w pobliżu polskiej granicy, ale rozmowa szybko zeszła również na działania sabotażystów, dywersantów i rosyjskiej agentury na terenie naszego kraju. Leśkiewicz mówił o „atakach” i „działaniach hybrydowych Federacji Rosyjskiej blisko granicy z Polską”. Wskazał m.in. na dwa incydenty w okolicach Dorohuska oraz rosyjskiego drona znalezionego na plaży w Jarosławcu.

Rafał Leśkiewicz o sabotażu i dywersji. „Tych działań jest sporo”

W „Porannym ringu” padło pytanie wprost o to, czy prezydent dysponuje informacjami wskazującymi, że działania dywersyjno-sabotażowe w Polsce się nasilają. Odpowiedź rzecznika prezydenta była jednoznaczna. – Na pewno tych działań sabotażowo-dywersyjnych jest sporo albo prób podejmowania takich działań i to nie jest nic co byłoby nowe w dyskusji publicznej – powiedział Rafał Leśkiewicz.

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Jeszcze mocniej zabrzmiała odpowiedź na pytanie o obecność rosyjskiej agentury w naszym kraju. – Czy Rosja tu jest, czy agentura rosyjska tu jest, to rzecz oczywista, że tak – stwierdził rzecznik Karola Nawrockiego. – Jest i to od wielu dziesięcioleci, panie redaktorze – dodał.

Rosja eskaluje działania? „Nie możemy się dać zastraszyć”

Według rzecznika prezydenta ostatnie wydarzenia trzeba rozpatrywać szerzej – w kontekście działań hybrydowych Rosji, obejmujących nie tylko incydenty przy granicach, ale również dezinformację i sabotaż. Leśkiewicz mówił o „kolejnym elemencie działań eskalacji Federacji Rosyjskiej”, wskazując, że ma on charakter hybrydowy i „dotyczy zarówno tych działań w okolicach granic, jak i jak i działań dezinformacyjnych, czy też nawet sabotażowych”.

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Jednocześnie rzecznik Pałacu Prezydenckiego przestrzegał przed uleganiem presji i strachowi. – Nie możemy się dać Federacji Rosyjskiej zastraszyć, panie redaktorze, szanowni państwo. To przede wszystkim, bo na tym Rosjanom zależy. Na tym zależy Putinowi, żeby zastraszyć Polaków – tłumaczył.

Prezydent chce pełnej informacji o zagrożeniach

Kwestie bezpieczeństwa mają być również jednym z głównych tematów spotkania prezydenta z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą. W rozmowie ma uczestniczyć także szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Jak wynika ze słów Leśkiewicza, Karol Nawrocki na bieżąco otrzymuje informacje dotyczące bezpieczeństwa, jednak podczas spotkania chce uzupełnić wiedzę i zapytać o szczegóły, których nie można omawiać publicznie. Rzecznik prezydenta podkreślił, że informacje trafiają do głowy państwa codziennie za pośrednictwem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie z najważniejszymi osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ma natomiast pozwolić na podsumowanie ostatnich wydarzeń i uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji.

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