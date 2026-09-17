Wiemy, ile Kancelaria Sejmu przeznacza na nagrody. Kwota robi wrażenie

Kancelaria Sejmu wydaje na nagrody średnio 10 mln zł rocznie, a w ciągu dwóch i pół roku było to łącznie prawie 25 mln zł.

Rekordowe premie sięgały 70–78 tys. zł rocznie, przy czym pracownicy niższego szczebla otrzymywali średnio nawet pięć razy wyższe nagrody niż kierownictwo.

W 2026 r. na fundusz nagród zaplanowano 7,41 mln zł, czyli 3 proc. całego budżetu wynagrodzeń.

Rzesza urzędników na utrzymaniu Kancelarii

W Kancelarii Sejmu pracują m.in.: urzędnicy, prawnicy, analitycy, informatycy, czy funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej. W 2024 r. Kancelaria przeznaczyła na nagrody 9 768 226,28 zł, a rok później niemal identyczną kwotę – 9 696 284,40 zł. W pierwszym półroczu 2026 r. wypłacono już 4 990 089,44 zł. Łącznie daje to prawie 25 mln zł w niecałe dwa i pół roku (średnio ok. 10 mln zł rocznie).

Rekordowa roczna nagroda dla jednego pracownika wyniosła 69 870 zł w 2024 r. oraz aż 78 000 zł w 2025 r. W I półroczu 2026 r. najwyższa premia sięgnęła 35 633,76 zł. Najniższe wypłaty zaczynały się od 1500–2600 zł.

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Niski szczebel z wyższą premią niż dyrektorzy

Ciekawie wygląda podział średnich premii. Kadra kierownicza (szef Kancelarii Sejmu, zastępcy, dyrektorzy i ich zastępcy) otrzymała średnio 1,5 tys. zł w 2024 r., 3,4 tys. zł w 2025 r. i 2,3 tys. zł w I półroczu 2026 r. Tymczasem pozostali pracownicy dostali średnio 8,7 tys. zł w 2024 r., 8,3 tys. zł w 2025 r. oraz 4,2 tys. zł w I półroczu 2026 r. Pracownicy niższego szczebla otrzymywali więc średnio nawet pięć razy wyższe premie niż dyrekcja.

Ile Kancelaria Sejmu wyda na nagrody w tym roku? „Zaplanowane na 2026 r. środki na nagrody stanowią 3 proc. funduszu wynagrodzeń i wynoszą 7,41 mln zł” – informuje nas Biuro Obsługi Medialnej.

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