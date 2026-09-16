Dwóch Marcinów walczy o fotel wicemarszałka. Koalicja skłania się ku jednemu z nich

Sejm rozszerza Prezydium

Aktualnie wicemarszałkami są: Krzysztof Bosak (44 l.) z Konfederacji, Szymon Hołownia (50 l.) z Polski 2050, Dorota Niedziela (62 l.) z KO, Monika Wielichowska (53 l.) z KO oraz Piotr Zgorzelski (63 l.) z PSL. Nową Lewicę – jako marszałek Sejmu – reprezentuje Włodzimierz Czarzasty (66 l.). Jedno stanowisko wicemarszałka jest nieobsadzone, gdyż PiS forsowało do Prezydium Sejmu Elżbietę Witek (69 l.), która nie znalazła poparcia większości posłów. Po odejściu z PiS 40 członków, którzy utworzyli klub Rozwój Plus, narodził się pomysł, aby do Prezydium weszli kolejni wicemarszałkowie. PiS zaproponowało Marcina Ociepę, a tworzące się ugrupowanie Mateusza Morawieckiego (58 l.) proponuje Marcina Horałę.

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– Swoje szanse oceniam pół na pół. Jako trzeci klub w Sejmie mamy prawo zgłosić swojego kandydata. Jestem kandydatem Rozwoju Plus. Najlepiej byłoby, żeby rozszerzyć miejsce w Prezydium Sejmu o dwa wakaty, ale koalicja nie chce się na to zgodzić. Zobaczymy, jak będzie w piątek, jestem dobrej myśli – powiedział nam Horała. Z Marcinem Ociepą nie udało nam się skontaktować. Chcieliśmy zapytać posła PiS o pogłoski, jakoby posłowie koalicji rządowej byli zdecydowani poprzeć kandydaturę Horały, aby PiS nie mogło wprowadzić przedstawiciela do Prezydium Sejmu.

Centrum nie ma szans na wicemarszałka

Warto dodać, że swojego wicemarszałka chciał też mieć klub Centrum, utworzony przez byłych członków Polski 2050. W wewnętrznym głosowaniu klubu kandydatką została już nawet posłanka Aleksandra Leo (45 l.), ale Centrum nie zgłosi kandydata. Powód? Koalicjanci odmówili poparcia dla kandydata tego liczącego 15 osób klubu.

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