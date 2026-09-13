Seniorze, zobacz czy dostaniesz zwrot podatku od 13. i 14. emerytury

Zwrot podatku przysługuje tylko seniorom, których roczny dochód nie przekracza 30 tys. zł, a realną nadpłatę — od ok. 150 do 385 zł — uzyskują głównie osoby z emeryturami do ok. 2400 zł brutto.

Procedura jest automatyczna: ZUS wysyła PIT do skarbówki, a Twój e‑PIT sam przygotowuje rozliczenie, które zostanie zatwierdzone z końcem kwietnia, a pieniądze trafią na konto lub pocztą.

Najszybszy zwrot dostają seniorzy, którzy po 15 lutego sami zalogują się na podatki.gov.pl i ręcznie zatwierdzą PIT‑37 — wtedy przelew przychodzi zwykle w ciągu kilkunastu dni, maksymalnie 45.

Zasada zwrotu jest ścisła i obejmuje wyłącznie osoby, których całkowity roczny dochód nie przekracza kwoty wolnej od podatku wynoszącej 30 tys. zł brutto. Na zauważalny zwrot podatku – sięgający w zależności od wyliczeń od około 150 zł do blisko 385 zł – mogą liczyć osoby pobierające emeryturę zasadniczą w przedziale od minimalnego świadczenia do około 2400 zł brutto miesięcznie. W tym przedziale pobrane przy „trzynastce” i „czternastce” zaliczki zmieszczą się w granicach rocznej kwoty wolnej. Przy emeryturze sięgającej 2500 zł brutto zaliczki pobierane w ciągu roku zazwyczaj bilansują się z rocznym limitem, co oznacza brak nadpłaty. Z kolei seniorzy o świadczeniach poniżej kwoty minimalnej, otrzymujący w skali roku mniej niż 2500 zł brutto łącznie z dodatkami, w ogóle nie płacą zaliczek, więc kwota do zwrotu wynosi u nich zero.

Emerycie! Sprawdź czy dostaniesz 4000 zł. Świadczenie dla wybranych seniorów

Otrzymanie zwrotu nie wymaga skomplikowanych formalności ani składania specjalnych wniosków. ZUS przesyła do Krajowej Administracji Skarbowej deklarację PIT-11A (lub PIT-40A), a usługa Twój e-PIT automatycznie przygotowuje roczne rozliczenie. Jeżeli senior nie podejmie żadnych działań, z końcem kwietnia system samoczynnie zatwierdzi zeznanie. Pieniądze są wypłacane na konto bankowe przekazane do ZUS lub dostarczane przekazem pocztowym.

Proces ten można jednak przyspieszyć. Osoby oczekujące na automatyczne rozliczenie przez urząd skarbowy dostają zwrot dopiero po 30 kwietnia, a skarbówka ma czas na przelew aż do końca lipca. Najszybszą drogą do odzyskania pieniędzy jest samodzielne zalogowanie się do portalu podatki.gov.pl po 15 lutego. Dotyczy to każdego seniora z niskim świadczeniem, który z poziomu portalu może ręcznie zaakceptować wysłany PIT-37 bądź złożyć go samodzielnie, by uwzględnić ulgi. Emeryt, który zatwierdzi rozliczenie przez internet, skraca czas oczekiwania na zwrot z trzech miesięcy do maksymalnie 45 dni od momentu wysłania deklaracji. W praktyce przelew z urzędu skarbowego trafia na konto seniora często już po kilkunastu dniach.

ELIZA MICHALIK: NAWROCKI SIĘ BOI, ŻE ZONDACRYPTO GO ZATOPI!