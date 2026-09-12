Polacy chcą usunięcia Ziobry

Polityka rządzi się swoimi prawami, a najnowszy sondaż nie zostawia złudzeń.

Badanie SW Research dla „Rzeczpospolitej” przeprowadzono 8 i 9 września. Ankietowanych zapytano, czy PiS powinien usunąć Zbigniewa Ziobrę z partii w związku ze sprawą pieniędzy przekazanych przez prezesa giełdy kryptowalut Zondacrypto.

Odpowiedź jest dla byłego ministra bardzo niekorzystna. Za wyrzuceniem Ziobry opowiedziało się aż 56,8 proc. badanych. Przeciwnego zdania było zaledwie 12,8 proc.

19,5 proc. ankietowanych nie potrafiło zająć stanowiska, a 10,9 proc. przyznało, że w ogóle nie słyszało o sprawie.

– Wraz ze wzrostem poziomu dochodów rośnie odsetek osób uważających, że PiS powinien usunąć Zbigniewa Ziobrę z partii – komentuje Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Kwota 450 tys. zł dla fundacji Ziobry

Sprawa ma związek z pieniędzmi, które pod koniec 2025 roku przekazał Fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry Przemysław Kral, prezes upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto.

Chodzi o 450 tys. zł. Informację o przelewie ujawnił premier Donald Tusk, powołując się na informacje ABW.

Ziobro tłumaczył, że fundacja potrzebowała pieniędzy na walkę prawną i medialną z działaniami obecnej władzy. Później przyznał jednak, że darowizna została przyjęta po zbyt pobieżnym sprawdzeniu biznesmena.

– Gdybym dowiedział się tego, co wiadomo o biznesmenie dziś, nie przyjąłbym darowizny – mówił Ziobro.

Kaczyński nadal stoi za Ziobrą

Mimo poważnych zarzutów i politycznej burzy Jarosław Kaczyński nie odcina się od byłego ministra sprawiedliwości.

Prezes PiS przekonywał, że Ziobro po namowach przyjął pieniądze jako wsparcie dla fundacji związanej ze środowiskiem Suwerennej Polski. Jak mówił, polityk nie miał wiedzieć, że ma do czynienia z osobą, która – jak określił Kaczyński – „para się działalnością przestępczą”.

Kaczyński ostro zaatakował również wiarygodność zeznań świadka cytowanych przez Donalda Tuska podczas obrad Sejmu. Jego zdaniem były one wymuszone.

Żurek pyta: „Co Ziobro ma na nich?”

Sprawa wywołuje jednak coraz większe emocje w obozie rządzącym. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przekonywał, że Ziobro miał pobierać pieniądze z fundacji na własne potrzeby.

– To zadziwiające – mówił Żurek, komentując fakt, że PiS nadal nie odciął się od byłego ministra.

I zadał pytanie, które może długo odbijać się echem w szeregach PiS:

– Co w takim razie Ziobro ma na nich?

Ziobro poza Polską

Były minister sprawiedliwości od miesięcy pozostaje poza Polską. Najpierw przebywał na Węgrzech, a później udał się do Stanów Zjednoczonych. W Polsce mierzy się z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości związanych z wydawaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.

Tymczasem sondaż pokazuje, że dla dużej części Polaków sprawa jest już jasna. Ponad połowa badanych chce, aby PiS pozbył się Ziobry. Na razie partia Jarosława Kaczyńskiego takiej decyzji jednak nie podjęła.

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