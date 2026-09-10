Śledczy sprawdzają, kto pomagał uciec Ziobrze. Poseł PiS: Wpław za ocean nie popłynął

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-09-10 4:10

Prokuratura sprawdza czy ktoś pomagał Zbigniewowi Ziobrze (56 l.) wyjechać do USA – prawdopodobnie na wizie dziennikarskiej. W kręgu podejrzeń pojawiają się m.in. Jacek Kurski (60 l.), Adam Bielan (52 l.) i Tomasz Sakiewicz (59 l.). – Wszczynanie śledztwa w tej sprawie tylko kompromituje prokuraturę. Ziobro wyjechał legalnie – komentuje poseł PiS Michał Wójcik (55 l.).

Zbigniew Ziobro wysiada z samochodu. O śledztwie w sprawie jego wyjazdu do USA przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Super Express Zbigniew Ziobro
  • Śledczy badają, kto mógł pomagać Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe do USA i unikaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości, analizując m.in. zeznania Jacka Kurskiego i Tomasza Sakiewicza.
  • Prokuratura sprawdza, czy doszło do utrudniania postępowania poprzez organizację pobytu, fałszywe dokumenty lub wsparcie logistyczne, a w tle pojawia się także nazwisko europosła Adama Bielana.
  • Ziobro od maja przebywa w USA, dokąd poleciał na wizie medialnej po utracie ochrony na Węgrzech; jest podejrzany o 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości.

Śledztwo ws. pomocników byłego ministra

Rzecznik rządu Adam Szłapka (42 l.) poinformował o wszczęciu śledztwa mającego ustalić, kto pomagał byłemu ministrowi w wyjeździe i ukryciu się przed wymiarem sprawiedliwości. Prok. Piotr Antoni Skiba potwierdził, że dołączono materiały z przesłuchań Jacka Kurskiego, mieszkającego w USA, oraz Tomasza Sakiewicza, którego Telewizja Republika zatrudniła Ziobrę jako komentatora nadającego z Ameryki.

Śledczy badają czy doszło do utrudniania postępowania – m.in. poprzez pomoc w uzyskaniu zgody na pobyt, stworzenie dokumentów poświadczających nieprawdę lub wsparcie logistyczne. W tle pojawia się też europoseł PiS Adam Bielan, mający szerokie kontakty w USA.

Sakiewicz – jak ujawnił prok. Przemysław Nowak – „na większość pytań nie odpowiedział, zasłaniając się tajemnicą dziennikarską”. Kurski zeznawał, a następnie w TVN24 stwierdził, że Ziobro „nigdy nie mieszkał ani nie mieszka” w jego domu pod Waszyngtonem. Za pomoc w ukrywaniu osob poszukiwanej grozi od 3 miesięcy do 8 lat więzienia.

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"Prokuratura kompromituje się"

– To jest kuriozalne, że prowadzone jest kolejne śledztwo. Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych legalnie, przecież nie popłynął tam wpław. Miał legalne dokumenty, a to, że prokuratura nie wiedziała o tym, to już jest jej wina. Wszczynanie śledztwa w tej sprawie tylko kompromituje prokuraturę – powiedział „Super Expressowi” poseł PiS Michał Wójcik.

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro od maja przebywa w USA. Wcześniej mieszkał na Węgrzech, gdzie miał ochronę międzynarodową, jednak po porażce Viktora Orbána (63 l.) cofnięto mu status uchodźcy i dokumenty. 9 maja wyleciał z Mediolanu do USA na wizie „członka zagranicznych mediów”. Jest podejrzany o 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. ABR, KS

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MICHAŁ WÓJCIK
ZBIGNIEW ZIOBRO