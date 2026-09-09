Wpadka Tomczyka na antenie! Monika Olejnik musiała interweniować!

Wiceminister Cezary Tomczyk podkreślił długotrwały charakter rozmów o amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce i zapowiedział spotkanie z delegacją USA, na czele której stanie Thomas DiNanno.

Tomczyk wskazał województwa dolnośląskie i wielkopolskie jako najbardziej prawdopodobne lokalizacje dla potencjalnej stałej bazy wojskowej USA, podkreślając, że celem jest trwała i znacząca obecność sił amerykańskich.

Podczas programu wiceminister użył niecenzuralnego słowa w kontekście afery Zondacrypto/Ziobro, co spotkało się z natychmiastową reakcją prowadzącej Moniki Olejnik i wymusiło częściowe przeprosiny.

W trakcie wystąpienia w programie "Kropka nad i" na antenie TVN24, wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk podkreślił długotrwały charakter dyskusji dotyczących amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

- O kwestii obecności amerykańskiej rozmawiamy od wielu miesięcy – przypomniał. Zapowiedział również rychłe spotkanie z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych.

- Jutro będziemy gościć delegację amerykańską w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ja mam spotkanie z szefem tej delegacji, czyli z Thomasem DiNanno, zastępcą Marco Rubio, czyli zastępcą sekretarza stanu USA – oświadczył Tomczyk, wskazując, że kwestia amerykańskiej obecności będzie głównym punktem agendy. Wiceminister wyraził przekonanie o szczególnym statusie Polski w oczach Waszyngtonu.

- Myślę, że Amerykanie dzisiaj, to też widzieliśmy w czasie naszej obecności w Stanach, traktują Polskę naprawdę w sposób wyjątkowy – stwierdził.

Pytany o pewność utworzenia stałej bazy wojskowej USA, Tomczyk zachował ostrożność. Ujawnił jednak potencjalne obszary, gdzie taka baza mogłaby powstać.

- Natomiast mogę powiedzieć, że rzeczywiście jest tak, że województwo dolnośląskie i województwo wielkopolskie to są te najbardziej prawdopodobne – wskazał, dodając, że decyzje te są wynikiem bieżącego dialogu. Podkreślił także, że "na czele polskiego zespołu negocjacyjnego stoi pan minister Zalewski".

Celem strony polskiej jest zapewnienie trwałej i znaczącej obecności sił USA.

- Robimy wszystko, żeby ta obecność amerykańska była stała i miała wielką siłę, która za tym idzie – zaznaczył wiceminister.

Wpadka Cezarego Tomczyka

W rozmowie pojawił się także wątek afery wokół Zondacrypto i Zbigniewa Ziobry. Widać, że ten temat wzbudza w wiceministrze niemałe emocje, bo przestał uważać na słowa, zaliczając wpadkę na antenie.

- Ziobro został narażony na wzięcie pół miliona zł. Przepraszam bardzo, czy ja jestem w jakiejś ukrytej kamerze? Czy my żyjemy w świecie, w którym pozwolimy na to, żeby tacy ludzie jak pani Zslewska, mówiąc wprost pie****li takie głupoty i po prostu... - mówił.

Monika Olejnik od razu mu przerwała i zareagowała na te słowa.

- Panie ministrze, jesteśmy po godzinie 20:00, nie może pan kląć. Niech pan przeprosi - powiedziała oburzona.

- Przepraszam, ale nie panią Zalewską, bo to jest nie wyobrażalne - odpowiedział polityk.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Monika Olejnik:

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