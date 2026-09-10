Europa bierze odpowiedzialność za swoją przyszłość, ale przed nami wciąż dużo pracy

Materiały prasowe
2026-09-10 3:14

- Czas na niezależność Europy – powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w zeszłorocznym orędziu o stanie Unii. Chodziło o prostą prawdę: w nieprzewidywalnym świecie Europa musi sama zadbać o swoją przyszłość.

Kobieta przemawiająca przy mównicy z logo CUPT. O przyszłości i niezależności Europy przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Tomasz Jastrzebowski/ Reporter

W ostatnim roku Europa zrobiła w tym kierunku wiele: inwestujemy w bezpieczeństwo, wzmacniamy gospodarkę, przechodzimy na rodzimą, czystą energię i budujemy nowe sojusze na świecie. Budowa niezależnej Europy wymaga czasu, ale pierwsze efekty już widać, także w Polsce. Wszędzie w Unii staje się oczywiste, że w pojedynkę nie poradzimy sobie z wyzwaniami, jakie przed nami stoją – od zagrożeń dla bezpieczeństwa, przez konkurencję gospodarczą, po pożary lasów szalejące od Hiszpanii po Chorwację. Dlatego potrzebujemy wspólnych, zdecydowanych i solidarnych działań całej Unii. Gdy 16 września Ursula von der Leyen wygłosi w Parlamencie Europejskim kolejne orędzie o stanie Unii, jej słowa będą skierowane do każdego Europejczyka. To ważny moment europejskiej demokracji – czas podsumowań i planów na przyszłość. Oto osiągnięcia ostatniego roku.

Europa bardziej konkurencyjna

Silna gospodarka to podstawa niezależności Europy. W minionym roku Komisja uprościła przepisy, by firmom łatwiej było działać w całej Unii. Dzięki inicjatywie „spółka EU Inc.” pomożemy przedsiębiorcom korzystać z jednolitego rynku, który liczy 450 mln ludzi. Pracujemy nad obniżeniem cen energii i przechodzimy na tańsze, czyste i własne źródła. Ułatwiamy też innowacyjnym firmom dostęp do pieniędzy na rozwój. W czasach niepewnego handlu światowego zdobywamy nowych partnerów – od Azji po Amerykę Łacińską.

Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale dowody na to, że Europa buduje silną gospodarkę, widać na całym kontynencie. Przykładem jest firma ICEYE, założona przez polskiego i fińskiego studenta, którzy poznali się na wymianie Erasmus. Obecnie ICEYE ma jedną z najbardziej zaawansowanych na świecie sieci satelitów obserwujących Ziemię. Na starcie firma dostała unijne wsparcie z programu „Horyzont 2020”. Dziś z jej usług korzystają m.in. wojsko, ubezpieczyciele i służby zarządzania kryzysowego. W zeszłym roku ICEYE trafiła na listę 200 najszybciej rozwijających się firm w Europie.

Europa bardziej bezpieczna

W niespokojnym świecie Europa bierze odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Program pożyczek SAFE pomaga krajom Unii wspólnie inwestować w obronność. Wzmacniamy przemysł zbrojeniowy i tworzymy miejsca pracy dla specjalistów w całej UE. Polska jest największym beneficjentem SAFE – Huta Stalowa Wola dostanie 14 mld euro na wozy bojowe, artylerię i wozy dowodzenia. To utrzyma dobrze płatne miejsca pracy i odbuduje polski przemysł zbrojeniowy.

Przygotowujemy się też na przyszłe zagrożenia. Wzmacniamy infrastrukturę wojskową w całej Unii, by żołnierze i sprzęt szybciej docierali tam, gdzie trzeba – korzystają na tym też zwykli obywatele, jeżdżąc nowymi drogami i koleją. Ruszył projekt „Straż Wschodniej Flanki” dla krajów najbardziej zagrożonych przez Rosję. Europa chce też przewodzić w obronie przed dronami.

Bezpieczeństwo Europy zaczyna się w Ukrainie. Unia przekaże jej dodatkowe 90 mld euro w latach 2026–2027 – do ponad 220 mld euro, które już popłynęły. Wprowadziliśmy 21 pakietów sankcji wobec Rosji i ruszyliśmy z rozmowami o wejściu Ukrainy do UE.

Europa silniejsza w świecie

Niezależność to możliwość wyboru. Europa umacnia swoją siłę i buduje sojusze, które pomagają bronić naszych interesów.

Drzwi Unii pozostają otwarte. Ruszyły pierwsze rozmowy akcesyjne z Ukrainą i Mołdawią, postępy widać też na Bałkanach Zachodnich. Większa Unia to dziś silniejsza Unia.

Europa buduje trwałe, korzystne relacje z partnerami na całym świecie. Gdy inni stawiają bariery, my zostajemy otwarci – dywersyfikujemy dostawy i szukamy sojuszników, którzy podzielają nasze wartości.

Europa, która chroni to, co ważne

Niezależność to też ochrona naszego stylu życia. „Europejska tarcza demokracji” ma bronić demokracji przed obcą ingerencją i atakami hybrydowymi. Nowy unijny budżet zwiększy inwestycje w pracę, umiejętności i innowacje, wzmacniając przy tym praworządność.

Europa reaguje też na zagrożenia w internecie, zwłaszcza wobec dzieci i młodzieży, a jednocześnie pomaga korzystać z cyfrowego świata i odpowiada na codzienne problemy Europejczyków – od cen energii po dostępność mieszkań.

W Polsce projekt „FakeNews&Elders” uczy seniorów i edukatorów, jak rozpoznawać fake newsy i bezpiecznie korzystać z internetu. Z jego materiałów korzystają biblioteki i organizacje pozarządowe w całej Polsce – i nie tylko.

Ostatnie 12 miesięcy znów postawiło przed Europą poważne wyzwania. Ale Europejczycy jak nigdy wcześniej wierzą, że razem są silniejsi – prawie 90 proc. z nich uważa, że kraje Unii powinny bardziej się zjednoczyć wobec globalnych wyzwań. To wybór, którego dokonała cała Europa, także Polska. Europa zrobiła w ostatnim roku realne postępy, ale wiele wciąż przed nami, jeśli chcemy sami decydować o swojej przyszłości. W przyszłym tygodniu Ursula von der Leyen przedstawi priorytety na kolejny rok. Warto śledzić jej wystąpienie.

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