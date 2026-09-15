Zapytali wyborców PiS, kto powinien zastąpić Kaczyńskiego. Nie mieli wątpliwości

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-09-15 5:25

Coraz więcej polityków Prawa i Sprawiedliwości dostrzega, że pod rządami Jarosława Kaczyńskiego (77 l.) partia traci poparcie. Kto powinien zostać liderem PiS, gdyby Kaczyński zdecydował się przejść na polityczną emeryturę? W sondażu Instytutu Badań Pollster, wykonanym dla „Super Expressu”, wyborcy PiS wskazali, że najlepszym następcą będzie Przemysław Czarnek (49 l.)!

Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek w ławie poselskiej. O sondażu na następcę prezesa PiS przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Super Express Jarosław Kaczyński

PiS czeka na zmianę prezesa?

Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości spadło do około 15 procent, co według komentatorów jest jednym z najniższych wyników tej partii od wielu lat. To nie jest pojedynczy sondażowy „wypadek”, lecz trend, który utrzymuje się od dłuższego czasu i pokazuje, że ugrupowanie ma poważny problem z odbudowaniem zaufania wyborców. Wewnętrzne nastroje są napięte, bo partia, która przez lata była główną siłą polityczną w Polsce, dziś musi mierzyć się z realnym kryzysem poparcia.

Największy spadek notowań PiS nastąpił po rozłamie, który odbił się szerokim echem w mediach. Odejście około 40 działaczy — w tym osób pełniących ważne funkcje w strukturach — do nowego ugrupowania Rozwój Plus, kierowanego przez Mateusza Morawieckiego, zostało odebrane jako symboliczny cios. Po raz pierwszy tak duża grupa polityków zdecydowała się opuścić partię i przejść do formacji tworzonej przez byłego premiera. To nie tylko osłabiło struktury PiS, ale też pokazało, że wewnętrzne napięcia były na tyle silne, iż doprowadziły do faktycznego pęknięcia. Prezes Jarosław Kaczyński, który skończył w tym roku 77 lat, nie ma już takich zdolności prowadzenia partii do zwycięstwa jak dawniej. Wszyscy w PiS zdają sobie sprawę, że założyciel partii prędzej lub później powinien przejść na polityczną emeryturę. A kto go powinien zastąpić?

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Wyborcy chcą, aby Czarnek pokierował partią

Instytut Badań Pollster zapytał o to wyborców PiS, wskazując na kilku popularnych polityków. Okazuje się, że z naszej listy najwięcej głosów (31 proc.) zdobył kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek. Drugie miejsce zajął szef klubu parlamentarnego Mariusz Błaszczak (57 l.), uzyskawszy 28 proc. wskazań. Pozostali kandydaci mają znacznie gorsze wyniki. Na Beatę Szydło (63 l.) wskazuje 16 proc. ankietowanych, a na Tobiasza Bocheńskiego (39 l.) 12 proc. Jedynie 6 proc. wyborców widzi w fotelu prezesa Jacka Sasina (57 l.), a 5 proc. Zbigniewa Ziobrę (56 l.). Z kolei 2 proc. ankietowanych nie wiedziało, jak odpowiedzieć na zadane pytanie.

Sondaż przeprowadzono w dniach 1–2 września na próbie 1008 dorosłych Polaków. 

Miesięcznica smoleńska 10.09.2026
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Kto powinien zostać prezesem PiS, gdyby Jarosław Kaczyński zdecydował się przejść na polityczną emeryturę?
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JAROSŁAW KACZYŃSKI