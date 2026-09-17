Policja weszła do domu Barbary Mróz-Gorgoń! Jest oficjalne potwierdzenie

Przełom w głośnej sprawie dotyczącej raportu „Polaków portret własny”? Jak podaje Wirtualna Polska, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przeprowadzili akcję na Dolnym Śląsku, wchodząc między innymi na posesję Barbary Mróz-Gorgoń. To właśnie jej autorstwa jest budzące kontrowersje opracowanie, które stało się przedmiotem prokuratorskiego śledztwa. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Piotr Antoni Skiba, potwierdził doniesienia, zaznaczając, że „zlecone zostały czynności w kilku miejscach na terenie Dolnego Śląska”. Choć prokuratura oficjalnie nie ujawnia szczegółów dotyczących liczby przeszukanych miejsc ani rodzaju zabezpieczonych dowodów, wiadomo, że działania mają na celu zgromadzenie materiału dowodowego.

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Dziennikarz Radia Zet, Mariusz Gierszewski, na platformie X poinformował, że policjanci zabezpieczają dokumenty i nośniki danych, co może okazać się kluczowe dla dalszych losów sprawy.

Dziś rano na terenie nieruchomości Barbary Mróz-Gorgoń na Dolnym Śląsku pojawiła się policja. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty i nośniki danych do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w sprawie raportu „Polaków portret własny” @RadioZET_NEWS— Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) September 17, 2026

Śledztwo w sprawie raportu „Polaków portret własny” zostało wszczęte przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie pod koniec sierpnia, po zawiadomieniu złożonym przez posłów PiS i Rozwoju Plus. Postępowanie koncentruje się na dwóch kluczowych zarzutach: wyłudzeniu dotacji publicznej oraz przekroczeniu uprawnień w procesie jej rozliczenia. Kwota, która wzbudza największe emocje, to niemal 180 tysięcy złotych – dokładnie 179 738,19 zł. Pierwszy z zarzucanych czynów obejmuje okres od 4 marca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Prokuratura bada, czy doszło do doprowadzenia Skarbu Państwa – a konkretnie Ministerstwa Sportu i Turystyki – do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Miało to nastąpić poprzez przedłożenie nierzetelnych dokumentów i wprowadzenie w błąd przedstawiciela resortu w związku z realizacją zadania publicznego pod nazwą „Marka Polska – podstrategia turystyczna”. Drugi zarzut dotyczy okresu od 31 grudnia 2025 r. do nie późniejszego niż 20 sierpnia 2026 r. i odnosi się do akceptacji sprawozdania, rozliczenia oraz wypłaty tej samej dotacji, pomimo – jak wskazuje prokuratura – nieprawidłowego wykonania umowy.

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Raport „Polaków portret własny” wywołał falę krytyki, kiedy eksperci, tacy jak Łukasz Olejnik (bezpieczeństwo informacji) oraz Sebastian Meitz (Instytut Sobieskiego), zarzucili jego autorce, Barbarze Mróz-Gorgoń, szerokie wykorzystanie sztucznej inteligencji przy tworzeniu dokumentu. Zarzuty te sugerowały, że opracowanie mogło być efektem pracy algorytmów, a nie rzetelnej analizy. W odpowiedzi na te oskarżenia Mróz-Gorgoń tłumaczyła, że dokument był przeznaczony wyłącznie do wewnętrznego użytku w think tanku i nie powinien był trafić do przestrzeni publicznej. Zaznaczyła również, że „przedstawiony raport nie był częścią zamówienia ani umowy”. Również Ministerstwo Sportu i Turystyki zdystansowało się od publikacji, zaprzeczając, by była ona objęta umową z resortem. Pomimo tych wyjaśnień, Barbara Mróz-Gorgoń złożyła dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski w ubiegły piątek, tego samego dnia, w którym posłowie złożyli zawiadomienie do prokuratury. Śledztwo wciąż trwa, a prokuratura na obecnym etapie nie ujawnia, wobec kogo formalnie skierowane jest postępowanie, jednak intensywne działania policji wskazują na jego dynamiczny rozwój.

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