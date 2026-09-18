Seniorze, sprawdź, czy twój lek nie wypadł z listy bezpłatnych

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-09-18 5:45

Od października zacznie obowiązywać nowa lista leków refundowanych. Wbrew obawom seniorów nie będzie dużych zmian na liście darmowych leków dla osób 65+ (znikną z niej 4 preparaty). Pojawią się natomiast nowe terapie onkologiczne. Tradycyjnie zmienią się też ceny części leków – na przykład popularna w leczeniu osteoporozy Prolia zdrożeje o 47,51 zł.

Seniorka płaci za leki w aptece. O zmianach na liście refundacyjnej dla osób 65 plus przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Getty Images
  • Wraz z nową listą refundacyjną cztery popularne preparaty (Eliquis, Januvia, Janumet i Ultibro Breezhaler) przestaną być darmowe dla seniorów powyżej 65. roku życia z powodu braku porozumienia cenowego z ich producentami.
  • Pacjenci nie tracą jednak dostępu do bezpłatnego leczenia, ponieważ w aptekach otrzymają darmowe zamienniki o tym samym składzie bez konieczności wyrabiania nowej recepty.
  • Zmiany w przepisach przynoszą także obniżki cen wielu innych leków, oszczędności rzędu 400 mln zł oraz refundację 13 nowych terapii onkologicznych.

Refundacja leków - październik 2026

Przez ostatnie miesiące media informowały, że resort zdrowia planuje okroić listę darmowych leków dla osób 65+, aby znaleźć oszczędności. Nowa lista refundacyjna nie przynosi na szczęście wielu zmian – wciąż znajduje się na niej 3736 pozycji. Ministerstwo Zdrowia podjęło renegocjacje z producentami leków i dzięki temu lista „S” (darmowe leki dla osób 65+) będzie mniej kosztowna niż dotąd – oszczędność wynosi 400 mln zł. Nie osiągnięto jednak porozumienia w sprawie czterech preparatów, więc przestaną one być bezpłatne. Jeśli ktoś je zażywa, a chciałby wciąż przyjmować lek darmowy, wystarczy, że poprosi farmaceutę w aptece o zamiennik (nowa wizyta u lekarza nie jest potrzebna).

Od 1 października seniorzy będą musieli płacić za preparaty:

  • Eliquis (substancja czynna: apiksaban) – schorzenia układu krążenia: zapobieganie udarom mózgu i zatorowości obwodowej u pacjentów z migotaniem przedsionków, leczenie oraz zapobieganie nawrotom zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej.
  • Januvia (substancja czynna: sitagliptyna) – cukrzyca typu 2: poprawa kontroli stężenia glukozy (cukru) we krwi u dorosłych pacjentów.
  • Janumet (substancje czynne: sitagliptyna + metformina) – cukrzyca typu 2: dwuskładnikowy lek złożony dla pacjentów, u których sama metformina lub sitagliptyna nie zapewnia wystarczającej kontroli poziomu cukru we krwi.
  • Ultibro Breezhaler (substancje czynne: indakaterol + bromek glikopironium) – Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP): podtrzymujące leczenie rozszerzające oskrzela w celu łagodzenia objawów u dorosłych pacjentów.

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Nowości i zmiany w cenach Od 1 października pojawi się refundacja dla 13 nowych terapii onkologicznych, m.in. w leczeniu raka jelita grubego, żołądka i przełyku.

Podwyżki i obniżki cen leków

Lista tradycyjnie przynosi podwyżki i obniżki dopłat dla pacjentów, którzy nie mają prawa do darmowych leków. Nastąpią obniżki cen 312 produktów oraz 155 podwyżek. Widoczne są obniżki dopłat w obszarze terapii przeciwzakrzepowych oraz wybranych leków stosowanych w osteoporozie. Przykład: stosowane w profilaktyce i leczeniu zakrzepicy oraz zatorowości płucnej Xarelto będzie tańsze aż o 212,80 zł. Znacznie mniej zapłacą również chorzy na osteoporozę sięgający po Stoboclo (minus 137,95 zł). Z drugiej strony pacjenci przyjmujący inne preparaty na to samo schorzenie, takie jak Prolia, muszą liczyć się ze wzrostem dopłaty o 47,51 zł.

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LEKI REFUNDOWANE