Do wyborów parlamentarnych w 2027 roku zostało niespełna rok i wiele może się jeszcze wydarzyć, ale partie polityczne już zaczynają zastanawiać się, czy pójść do nich samodzielnie, czy w ramach mniejszej lub większej koalicji. Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” sprawdził poparcie dla dwóch dużych sojuszy politycznych.

Ankietowani mieli do wyboru blok Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowej Lewicy, Polski 2050 i Unii Centrum oraz sojusz tworzony przez Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację Wolność i Niepodległość, Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna oraz Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.

W sondażu nie było możliwości wyboru odpowiedzi „nie wiem” lub „nie mam zdania”, dlatego ankietowani musieli wskazać jedną z dwóch opcji.

Okazało się, że większość, bo 54 proc. głosów, otrzymałby sojusz partii tworzących koalicję 15 października. Blok opozycyjny, złożony z ugrupowań prawicowych, zdobyłby 46 proc. głosów.

W rozmowie z "Super Expressem" premier Donald Tusk skomentował wyniki naszego badania.

– Ludzi dobrej woli jest więcej. Ludzie chcą bezpieczeństwa, stabilności i spokoju. Ludzie nie chcą awantur, przemocy i złodziejstwa

– tak Donald Tusk odczytał poparcie dla rządowej koalicji.

Wczoraj premier odniósł się już do naszego sondażu w mediach społecznościowych: „Koalicja 15 X wygrywa ze wspólną listą Kaczyńskiego, Brauna, Bosaka i Morawieckiego 54 do 46. Jest o czym myśleć. Jeśli się myśli”.

Politolog prof. Kazimierz Kik studzi emocje zwolenników obu dużych sojuszy wyborczych, ponieważ nie ma pewności, czy takie bloki w ogóle powstaną. – Żyjemy w okresie wielkich przemian i wiele będzie zależało od czynników zewnętrznych. Zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów prezydenckich we Francji wiosną przyszłego roku. Nie wiadomo też, jakie będą nastroje polityczne w Niemczech. Mamy poza tym ciągle wojnę na Ukrainie i dużą dynamikę wydarzeń, które zachodzą w tym kontekście. To może zmienić optykę polskiego wyborcy – uważa prof. Kik. Ekspert przypomina też, że partie prawicowe są mocno podzielone i trudno będzie im dojść do porozumienia.

Przedstawione badanie zostało zrealizowane w dniach 18-19 listopada 2026 r. metodą CAWI na próbie 1018 dorosłych Polaków.

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