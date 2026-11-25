To ma być wyjątkowy dzień dla wszystkich patriotów. Za ustanowieniem Narodowego Dnia Zaślubin Polski z Morzem opowiedziało się 82 senatorów. Co warte podkreślenia, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Projekt ustawy trafi teraz do Sejmu.

Nowe święto państwowe ma przypominać o wydarzeniach, które stały się symbolem odzyskanej wolności. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, 10 lutego 1920 roku to data szczególna – dzień, w którym Rzeczpospolita po latach zaborów symbolicznie powróciła nad Bałtyk.

Słynny pierścień generała Hallera

Ośrodkiem świętowania ma być pamięć o uroczystościach w Pucku. To właśnie tam w 1920 roku odbyła się ceremonia, która była ukoronowaniem pokojowego przejmowania Pomorza przez polskie wojsko. Kluczową postacią był generał Józef Haller, dowódca Frontu Pomorskiego. W opisie historycznym przytoczonym w projekcie przypomniano niezwykle obrazowy moment: generał Haller wrzucił w wody Zatoki Puckiej jeden z dwóch platynowych pierścieni, ufundowanych przez polonię z Gdańska. W tym samym czasie, na sygnał admirała Kazimierza Porębskiego, uroczyście podniesiono polską banderę.

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Dzięki dyplomatycznym zabiegom i działaniom wojska pod wodzą Hallera, Polska odzyskała wtedy 147 kilometrów wybrzeża. Odbyło się to bez rozlewu krwi i powstań, co umożliwiło rozwój handlu, żeglugi oraz budowę marynarki wojennej.

Hołd dla Kaszubów i patriotów

Ustanowienie nowego święta ma być nie tylko wspomnieniem faktów historycznych, ale również wyrazem uznania dla mieszkańców regionu. W projekcie ustawy podkreślono, że jest to hołd złożony Kaszubom. To oni przez pokolenia pod zaborami dbali o polską mowę i wiarę, pielęgnując narodowe tradycje na Pomorzu.

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„Nie byłoby uroczystości w 1920 roku bez wcześniejszej pracy miejscowych patriotów” – zaznaczono w dokumencie. Ustawa o Narodowym Dniu Zaślubin Polski z Morzem ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

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