Marianna Schreiber nie przestaje zadziwiać. Tym razem celebrytka pochwaliła się w sieci nagraniami ze strzelnicy, na której pojawiła się w towarzystwie Janusza Korwin-Mikkego. Duet nie tylko celował do tarczy, ale wybrał sobie bardzo konkretny cel – grafikę przypominającą charakterystyczne serce Koalicji Obywatelskiej.

Polityk na nagraniu nie krył niechęci do organizacji, której symbol widniał na tarczy. – Na tarczy mamy takie serduszko, bo my nie lubimy tej organizacji – wypalił Korwin-Mikke prosto do kamery. Przy okazji podzielił się swoją filozofią, przekonując, że różnica między wolnym człowiekiem a niewolnikiem polega m.in. na tym, że niewolnik nie może mieć broni.

Wy myślicie, że my z Prezesem jesteśmy jakimiś debilami i nie wiemy co wolno, a czego nie? Spokojnie - strzeżonego Pan Bóg strzeże, dlatego przed całą akcją dzwoniliśmy do kancelarii prawnej i pytaliśmy o wszystkie za i przeciw. Te spłakane pachołki są tak śmieszne. Dwoje dorosłych ludzi poszło na strzelnicę i pod okiem instruktora strzelają do kartki. Niedługo zakażą krojenia chleba, bo jakiś chory psychicznie zaatakował. Państwo z kartonu.— Marianna Schreiber (@MSchreiberM) November 24, 2026

Ostra reakcja Krzysztofa Stanowskiego

Nagrania wywołały w sieci prawdziwą lawinę komentarzy. Internauci nie zostawili na parze suchej nitki, zwłaszcza że do zdarzenia doszło krótko po niedawnej strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie. Do dyskusji włączył się Krzysztof Stanowski, który nie zamierzał gryźć się w język.

„Trzeba być pierdo***tym, żeby strzelać do logotypu nielubianej partii. I to jeszcze zaraz po zamachu w Krakowie. Trzeba być podwójnie pierdo***tym, by jeszcze wrzucać to do internetu i robić sobie 'reklamę'” – napisał bezkompromisowo.

Celebrytka pokazała pośladki

Marianna Schreiber, jak na prawdziwą celebrytkę przystało, nie zamierzała jednak pokornie przyjmować krytyki. W odpowiedzi na wpis Stanowskiego opublikowała zdjęcie, na którym pozuje tyłem, eksponując pośladki w obcisłych spodniach. „Krzysiek, pocałuj mnie w du*ę” – odpaliła krótko.

Zobacz: Premier Donald Tusk specjalnie dla "SE" o wynikach naszego sondażu: Ludzie nie chcą awantur, przemocy i złodziejstwa

Krzysztof Stanowski nie pozostał dłużny na widok zdjęcia jej ciała. - Jeszcze cycki pokaż i mamy komplet na dziś – podsumował wymonie.

@MSchreiberM Jeszcze cycki pokaż i mamy komplet na dziś.— Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) November 24, 2026