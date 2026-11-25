Według doniesień opóźnienia dotyczą dostaw pocisków do systemów Patriot dla Ukrainy i Polski

Administracja USA coraz wyraźniej koncentruje się na Indo-Pacyfiku

Prof. Andrzej Rychard ocenia, że Europa musi w większym stopniu zadbać o własne bezpieczeństwo

Socjolog przekonuje, że Polska powinna utrzymywać relacje z USA, jednocześnie jasno sprzeciwiając się pobłażliwości wobec Rosji

Opóźnienia w dostawach broni. Co zrobią USA?

Według doniesień medialnych administracja USA wstrzymuje lub opóźnia wydawanie zgód na wysyłkę amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy. Dotyczy to przede wszystkim pocisków przechwytujących do systemów Patriot, w tym PAC-3 i części PAC-2. Część tej broni miały sfinansować państwa europejskie w ramach mechanizmu PURL, który koordynuje dostawy.

O opóźnieniach w dostawach systemów Patriot dla Polski informowały również władze i dowództwo. Dla Polski ma to znaczenie zarówno dla bieżącej obrony powietrznej, jak i dla realizacji programów modernizacyjnych. Dostawy broni z USA są jednym z ważnych elementów polskiej polityki bezpieczeństwa.

USA skupiają się na Indo-Pacyfiku

Z dokumentów strategicznych i publicznych deklaracji administracji USA wynika, że Stany Zjednoczone coraz mocniej skupiają się na rywalizacji z Chinami i bezpieczeństwie Indo-Pacyfiku. Pentagon oczekuje przy tym, że europejscy sojusznicy wezmą na siebie większą część kosztów i odpowiedzialności za konwencjonalną obronę Europy. Pojawiają się też informacje o planowanym ograniczeniu części amerykańskich sił na kontynencie.

Według prof. Andrzeja Rycharda polityka Donalda Trumpa zmierza do ograniczenia zaangażowania USA w Europie i pozostawienia Rosji większego pola działania na kontynencie. W „Expressie Biedrzyckiej” socjolog wskazywał, że taka strategia miałaby osłabić współpracę Moskwy z Pekinem. Jej realizację, jak dodał, utrudnia jednak opór części amerykańskich instytucji i dowódców wojskowych.

Skutki tej polityki mogą być odczuwalne także po zakończeniu kadencji obecnego prezydenta USA. Rychard ocenił, że NATO może nie wrócić do modelu, w którym Stany Zjednoczone w pełni gwarantują Europie bezpieczeństwo. Europejskie państwa będą więc musiały bardziej samodzielnie rozwijać swoje zdolności obronne.

Jak Polska powinna rozmawiać z Trumpem?

W rozmowie poruszono także kwestię polskiej polityki wobec Białego Domu. Rychard ocenił, że otwarty konflikt z nieprzewidywalnym prezydentem USA mógłby kosztować Polskę więcej niż utrzymywanie roboczych relacji. Za zrozumiałą uznał więc ostrożność w publicznych wypowiedziach o Trumpie.

Jednocześnie, jego zdaniem, w niepublicznych rozmowach Polska powinna jasno przedstawiać swoje stanowisko w sprawach bezpieczeństwa. Chodzi zwłaszcza o sprzeciw wobec bagatelizowania rosyjskiej agresji oraz gestów i wypowiedzi, które można odebrać jako ocieplanie relacji z Władimirem Putinem. Słowa Trumpa o rosyjskim przywódcy wywołały już w Europie dyskusję o granicach współpracy z Moskwą.

Dla Polski oznacza to konieczność łączenia kilku wyzwań: dostaw sprzętu, planowania obronnego i wiarygodności NATO jako sojuszu. Skala amerykańskiego zaangażowania w Europie wpłynie zarówno na rozwój krajowych zdolności wojskowych, jak i na współpracę europejskich państw w sprawach bezpieczeństwa.

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