Spór rządu z Kancelarią Prezydenta o nominacje ambasadorów trwa od 2024 r

Według doniesień medialnych dziesiątki wniosków o powołanie i odwołanie ambasadorów czekają na podpis prezydenta

Bonikowska oceniła, że konflikt ma podłoże personalne i wiąże się także z ambicjami prezydenckimi Sikorskiego

Ekspertka oceniła, że wewnętrzne podziały w Polsce mogą wykorzystywać inne państwa

Spór o ambasadorów. Część placówek bez pełnej obsady

Spór dotyczy powoływania i odwoływania ambasadorów, co wymaga współdziałania rządu i prezydenta. Według doniesień medialnych trwa od wiosny 2024 r., a wyraźnie nasilił się po objęciu urzędu przez Karola Nawrockiego. Po stronie rządu kluczową rolę odgrywa Radosław Sikorski, wicepremier i minister spraw zagranicznych.

Media informowały o kilkudziesięciu wnioskach, które wciąż czekają na decyzję prezydenta. Chodziło m.in. o około 46 wniosków o powołanie ambasadorów i 38 o ich odwołanie. Częścią placówek kierują obecnie chargé d’affaires, a nie ambasadorowie z pełną nominacją. MSZ przekonuje, że blokada utrudnia spójne prowadzenie polityki zagranicznej. Kancelaria Prezydenta wskazuje z kolei na konstytucyjną rolę głowy państwa i krytykuje procedury stosowane przez resort.

Bezpieczeństwo powinno być ponad podziałami

W programie „Najsztub pyta” Małgorzata Bonikowska podkreśliła, że bezpieczeństwo państwa powinno pozostawać ponad bieżącymi sporami politycznymi. Jej zdaniem rząd, prezydent i opozycja powinni współdziałać także w sprawach polskiej racji stanu. Zaznaczyła, że Polska nie powinna wysyłać za granicę sprzecznych sygnałów, prowadząc odrębną politykę zagraniczną z różnych ośrodków władzy.

Jej zdaniem brak pełnej obsady placówek dyplomatycznych osłabia wizerunek Polski jako państwa zdolnego do konsekwentnego działania na arenie międzynarodowej. Mówiła przy tym o skutkach impasu wokół nominacji ambasadorskich.

Czy w tle sporu są ambicje Sikorskiego?

Bonikowska oceniła, że konflikt między Pałacem Prezydenckim a rządem ma podłoże personalne. Jej zdaniem działania utrudniające pracę szefa MSZ nie wynikają wyłącznie ze sporu o obsadę placówek. Wskazała, że Pałac Prezydencki zdaje sobie sprawę z ambicji prezydenckich Radosława Sikorskiego.

Dodała, że zagraniczni dyplomaci uważnie obserwują wewnętrzne napięcia w Polsce i mogą je wykorzystywać w relacjach z naszym krajem. Jej zdaniem szczególnie robią to państwa nieżyczliwe Polsce, takie jak Rosja. Podziały dostrzegają jednak również Chiny i Stany Zjednoczone. Bonikowska oceniła, że Polska ma potencjał, by odgrywać ważniejszą rolę w Europie, lecz polityczny konflikt ogranicza możliwość jego wykorzystania.

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