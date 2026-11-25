Artur Chodziński usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz działalności detektywistycznej bez licencji

Według śledczych były agent miał przyjąć prawie 650 tys. zł i korzyści osobiste

Według prokuratury pośrednictwo miało dotyczyć uniewinnienia lub ułaskawienia określonej osoby oraz przepisów korzystnych dla giełdy

Wniosek o areszt uzasadniono obawą matactwa, ucieczki za granicę i grożącą mu surową karą

Na czym polegają zarzuty wobec byłego agenta CBA?

Artur Chodziński usłyszał zarzuty 24 listopada 2026 r. w śledztwie Prokuratury Krajowej dotyczącym ZondaCrypto. Prokuratura zarzuca byłemu agentowi CBA płatną protekcję oraz prowadzenie działalności detektywistycznej bez wymaganej licencji. Chodziński nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Według prokuratury miał przyjąć prawie 650 tys. zł oraz korzyści osobiste, w tym bilety na mecze, pobyty w hotelach i posiłki. W zamian miał pośredniczyć w działaniach, które miały doprowadzić do uniewinnienia lub ułaskawienia określonej osoby, a także do przyjęcia przepisów dotyczących rynku kryptoaktywów, korzystnych dla giełdy ZondaCrypto.

Drugi zarzut dotyczy prowadzenia działalności detektywistycznej bez licencji. Według prokuratury chodziło o pozyskiwanie i przekazywanie informacji na temat osób, w tym dziennikarzy.

Prokuratura wnioskuje o areszt na trzy miesiące

Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie Chodzińskiego na trzy miesiące. Wniosek uzasadnia obawą matactwa, ryzykiem ucieczki za granicę oraz grożącą mu surową karą. O areszcie zdecyduje sąd.

Waldemar Żurek mówił, że według materiału śledztwa Chodziński miał powoływać się na wpływy w Sejmie i Kancelarii Prezydenta. Minister wspomniał również o podejrzeniach, że były agent przekazywał politykom dokumenty, których nie miał prawa udostępniać, a także środki Fundacji Instytut Polski Suwerennej, której prezesem zarządu był Zbigniew Ziobro.

W śledztwie są też podejrzenia oszustw i prania pieniędzy

Postępowanie w sprawie ZondaCrypto trwa od wiosny 2026 r. Dotyczy m.in. podejrzeń oszustw na dużą skalę i prania pieniędzy. Wątek byłego funkcjonariusza CBA dotyczy z kolei podejrzeń wykorzystywania kontaktów w instytucjach państwowych oraz wpływania na przepisy dotyczące rynku kryptoaktywów.

Krzysztof Brejza ocenił, że sprawa pokazuje ryzyko związane z politycznymi i biznesowymi powiązaniami osób pracujących operacyjnie w służbach. Jego zdaniem funkcjonariusz operacyjny powinien pozostawać niezależny zarówno od polityki, jak i biznesu. To opinia europosła, a zasadność zarzutów będzie badana w dalszym postępowaniu.

Więcej na ten temat, ale i nie tylko, możesz obejrzeć w poniższym materiale: