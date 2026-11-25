Bursztyn Unity ma symbolizować powrót polskiej bandery na statki

Od stycznia kolejne statki mają przechodzić pod polską banderę, ale cały proces może potrwać dłużej niż rok

Rząd proponuje podatek tonażowy, prostszą rejestrację statków i korzystniejsze zasady ubezpieczeń dla marynarzy

Połączenie armatorów ma, według ministerstwa, pomóc polskim przewoźnikom skuteczniej konkurować na Bałtyku

Bursztyn Unity wraca pod polską banderę

Bursztyn Unity jest pierwszym statkiem, który w ramach zapowiadanego programu wrócił pod polską banderę. Arkadiusz Marchewka mówił o tym w „Ósmej Rundzie”. Przypomniał, że ostatni statek Polskiej Żeglugi Morskiej przestał pływać pod biało-czerwoną banderą w 2004 roku.

Od stycznia mają rozpocząć się kolejne zmiany bandery. Marchewka zastrzegł jednak, że cel 50 statków pod polską banderą do końca 2027 roku może okazać się trudny do osiągnięcia. Wiele jednostek kupiono na kredyt i obciążono hipotekami, dlatego zmiana bandery wymaga uzgodnień z bankami oraz innymi instytucjami finansującymi.

Niższe podatki i prostsza rejestracja mają przyciągnąć armatorów

Ministerstwo chce zachęcić firmy do przerejestrowywania statków z zagranicznych rejestrów do Polski. Polscy armatorzy rejestrują dziś jednostki między innymi pod banderami Cypru, Malty, Madery i Bahamów. Proponowane rozwiązania nie mają stworzyć tzw. taniej bandery, lecz pozwolić polskiemu rejestrowi skutecznie konkurować z zagranicznymi.

Jednym z proponowanych rozwiązań jest podatek tonażowy zamiast CIT. Rząd chce też uprościć i zdigitalizować rejestrację statków, przenieść te sprawy z izb morskich do urzędów morskich oraz umożliwić obsługę po angielsku. Plan obejmuje również korzystniejsze zasady ubezpieczeń społecznych marynarzy, w tym ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego.

Z rozwiązań mają móc korzystać zarówno armatorzy państwowi, jak i prywatni. Według Marchewki możliwość rejestracji pod polską banderą może dotyczyć około 100 statków handlowych polskiej floty.

Rząd chce budować promy i połączyć armatorów

Plan odbudowy pozycji polskich przewoźników obejmuje również finansowanie budowy promów i operacyjne połączenie trzech największych armatorów. Według Marchewki rząd Donalda Tuska przeznaczył na ten cel 1,3 mld zł, dokapitalizował spółkę realizującą projekt, przygotował nowy biznesplan i spłacił jej zobowiązania. Wiceminister podkreślał, że działania te podjęto po tym, jak pod koniec 2023 roku przejął odpowiedzialność za gospodarkę morską.

Wspólne działanie przewoźników ma ułatwić im konkurowanie z zagranicznymi firmami na Bałtyku. Po integracji armatorzy będą dysponować łącznie 12 promami, zamiast po cztery jednostki w każdej z trzech spółek. Zdaniem wiceministra większa flota ma też zwiększyć możliwości zatrudnienia marynarzy.

Według Marchewki udział polskich armatorów w przewozach promowych w zachodniej części Bałtyku spadł z ponad 80 proc. w 2015 roku do ponad 50 proc. pod koniec rządów poprzedniego rządu. Celem programu ma być zatrzymanie tego trendu i odzyskanie udziałów w rynku. Ministerstwo wskazuje, że może to mieć znaczenie także dla portów, stoczni i miejsc pracy w gospodarce morskiej.

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