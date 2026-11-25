Komornicki uznał naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie rakiety za akty zbrojne, a nie incydenty

Były generał apelował, by rakiety przechwytywać jak najwcześniej

Wskazał na potrzebę jasnych zasad prawnych i lepszego przygotowania pilotów do takich działań

Za konieczne uznał rozbudowę schronów oraz systemu ostrzegania mieszkańców na wschodzie Polski

To nie incydenty, lecz akty zbrojne

Zdaniem gen. Leona Komornickiego rakiety bojowe naruszające polską przestrzeń powietrzną należy traktować jako akty zbrojne, a nie incydenty. Takie zdarzenia dotyczą bezpośrednio bezpieczeństwa i suwerenności państwa, dlatego wymagają zdecydowanej reakcji.

Odnosząc się do drona uznanego za rozpoznawczy, zakwestionował tę ocenę. Jego zdaniem obiekt wyglądał podobnie do drona bojowego i przez około dziewięć minut znajdował się w polskiej przestrzeni powietrznej.

Jak przechwytywać rakiety? Gotowość systemów to za mało

Komornicki ocenił, że rakiety należy wykrywać i przechwytywać jak najwcześniej. Jego zdaniem po przekroczeniu granicy powinny być zestrzeliwane niezwłocznie, a jeśli pozwalałyby na to warunki, działania należałoby podjąć jeszcze przed ich wejściem nad Polskę, także nad Ukrainą.

Piloci, jego zdaniem, potrzebują jasnych ram prawnych, by podejmować decyzje bojowe. Miał też wątpliwości, czy polscy i sojuszniczy piloci są wystarczająco przygotowani do przechwytywania rakiet manewrujących, zwłaszcza lecących nisko.

Komentując informacje o postawieniu systemów Patriot, Poprad i Pilica+ w stan gotowości, zaznaczył, że nie gwarantuje to jeszcze skutecznej obrony. Jego zdaniem w walce z nisko lecącymi celami szczególnie ważne są samoloty, ponieważ skuteczność systemów naziemnych zależy między innymi od wysokości lotu rakiety.

Schrony i ostrzeżenia dla mieszkańców wschodniej Polski

Komornicki przyznał, że po zestrzeleniu rakiety jej szczątki mogą spaść na teren zabudowany. Przekonywał jednak, że ograniczanie skutków takich zdarzeń należy do zadań dobrze przygotowanej obrony cywilnej. Nie powinno to być powodem rezygnacji z reakcji na zagrożenie.

Jego zdaniem mieszkańcy zagrożonych terenów powinni otrzymywać ostrzeżenia już wtedy, gdy zostanie wykryty start rosyjskich bombowców, aby zdążyli schronić się w ukryciach. Za priorytet uznał inwestycje w schrony, szkolenia i wyposażenie obrony cywilnej w województwach podkarpackim, lubelskim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim.

Krytykował również, jego zdaniem, ograniczanie sojuszniczej osłony powietrznej nad Polską. Wskazywał między innymi na zakończenie rozmieszczenia brytyjskiego systemu Sky Sabre i zmiany w dyżurach innych sił NATO. Podkreślał, że ochrona wschodniej flanki ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kraju.

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