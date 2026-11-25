Warszawski ratusz nie przedłużył zgody na protest przed Trybunałem Konstytucyjnym, co oznacza, że legalnie może on trwać tylko do 30 listopada.

Włodzimierz Czarzasty skrytykował "piknikową" atmosferę protestu, stwierdzając, że jest to "ośmieszenie idei walki" i sugerując, że "dyskoteki" powinny odbywać się w klubach, a nie na świeżym powietrzu.

Decyzja ratusza wynikała z błędów formalnych w zgłoszeniu oraz utrudnień komunikacyjnych, jakie protest powodował, blokując wjazd w aleję Szucha.

Decyzja urzędników jest jasna, protestujący mogą legalnie pozostać pod Trybunałem Konstytucyjnym tylko do 30 listopada. Choć organizatorzy planowali kontynuować akcję aż do stycznia przyszłego roku, stołeczny ratusz wydał decyzję odmowną. Powodów jest kilka. Od błędów formalnych po dalsze utrudnienia dla mieszkańców i innych osób przebywających w tej części Warszawy.

Czarzasty o „wygłupach” i dyskotece

Do sprawy w ostry sposób odniósł się Włodzimierz Czarzasty. Polityk, zapytany o komentarz do decyzji urzędników, nie zostawił na formie protestu suchej nitki. Jego zdaniem wydarzenie, zamiast być poważną manifestacją, zmieniło się w widowisko, które budzi jedynie politowanie.

– Może dobrze, dlatego że idzie zima, lepiej dyskoteki mieć w klubach, a nie na świeżym powietrzu – ocenił Czarzasty.

Zdaniem polityka zachowanie osób zgromadzonych pod Trybunałem uderza w powagę demokratycznych postaw.

– Ludzie to widzą, że pod Trybunałem Konstytucyjnym jedni śpiewają, drudzy tańczą, trzeci handlują, a wszyscy się po prostu wygłupiają. Przecież to jest ośmieszenie w ogóle idei walki o cokolwiek – stwierdził.

Dodał przy tym z przekąsem, że nawet Jarosław Kaczyński prawdopodobnie dostrzega ten absurd.

Ratusz wylicza uchybienia

Urzędnicy warszawskiego ratusza argumentują swoją decyzję m.in. kwestiami bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Wskazano, że wolność zgromadzeń nie ma charakteru bezwarunkowego. Namioty i scena, które wyrosły przed TK, doprowadziły do zablokowania wjazdu w aleję Szucha. To z kolei odcięło ważny ciąg komunikacyjny między Śródmieściem a Mokotowem, co stało się utrapieniem dla kierowców i osób korzystających z Trasy Łazienkowskiej.

Pojawiły się też poważne błędy proceduralne. Organizator złożył zawiadomienie o kontynuacji protestu 10 listopada, planując wydarzenia od 5 stycznia. Zgodnie z prawem o zgromadzeniach takie zgłoszenie można wysłać najwcześniej 30 dni przed planowanym terminem. Z tego powodu miasto uznało wniosek za przedwczesny.

Protest przed siedzibą TK trwa już ponad 10 tygodni. Choć politycy i publicyści prawicowi często alarmowali o „zamachu stanu”, atmosfera na miejscu była momentami zaskakująco beztroska. Przed gmachem stanęła scena, z której płynęły nie tylko przemówienia, ale też muzyka, a uczestnicy chętnie oddawali się tańcom i śpiewom. Organizatorzy mają teraz 24 godziny na odwołanie się od decyzji ratusza do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Poniżej galeria zdjęć Czarzastego

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