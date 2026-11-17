Włodzimierz Czarzasty skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego w związku ze sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego, uznając go za stronę konfliktu, a nie bezstronnego arbitra.

Lewica zbojkotowała spotkanie w Belwederze dotyczące TK, ponieważ Czarzasty zarzuca Nawrockiemu, że to on jest odpowiedzialny za obecny kryzys, odmawiając przyjęcia ślubowania od sędziów.

Marszałek Sejmu podkreślił, że obecna większość parlamentarna dąży do przywrócenia Trybunałowi Konstytucyjnemu właściwego funkcjonowania i rozpatrywania spraw obywateli.

Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z portalem Goniec bez ogródek skomentował ostatnie wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego. Lider Lewicy uważa, że prezydent Karol Nawrocki nie tylko nie jest obiektywnym arbitrem w sporze o praworządność, ale wręcz stał się jego „złą stroną”.

„Damski bokser” i „wejście z kijem bejsbolowym”

Najmocniejsze słowa padły, gdy marszałek Sejmu odniósł się do nagrań z wejścia Karola Nawrockiego do siedziby TK. Czarzasty nawiązał do sportowej przeszłości prezydenta i jego zachowania wobec sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej.

– Te filmy, które były pokazywane w mediach, pokazywały raczej, że odepchnął. Ja już o tym mówiłem, nie urażając pana Nawrockiego, wiem, że trenował boks swego czasu. Boks plus przepychanie kobiety równa się damski bokser – wypalił Czarzasty w wywiadzie dla Gońca. Marszałek ocenił zachowanie głowy państwa jako „chamskie”.

Według polityka Lewicy cała wizyta prezydenta w Trybunale miała charakter czysto siłowy i niczego nie rozwiązała. – Pan prezydent otworzył drzwi nogą i wszedł tak, jak lubi, z kijem bejsbolowym w ręku. Tylko jest pytanie: co tym uzyskał poza aplauzem ludzi, którzy lubią chodzić z kijami bejsbolowymi? – pytał retorycznie Czarzasty.

Miły miś czy ohydny krokodyl?

Marszałek Sejmu wyjaśnił również, dlaczego Lewica nie wysłała swojego przedstawiciela na zorganizowane przez prezydenta spotkanie w Belwederze. Zdaniem Czarzastego Nawrocki jest „skompromitowaną stroną” konfliktu, ponieważ cały spór zaczął się od nieprzyjęcia przez niego ślubowania od sędziów wybranych przez Sejm.

Lider Lewicy w obrazowy sposób opisał postawę Karola Nawrockiego. – Nie mamy ochoty spotykać się z kimś, kto udaje miłego misia, podczas gdy tak naprawdę jest po prostu ohydnym krokodylem, który pogryzł cały Trybunał Konstytucyjny i pogryzł praworządność – stwierdził stanowczo.

Ludzkie sprawy leżą w zamrażarce

Czarzasty zwrócił uwagę, że podczas gdy trwają polityczne przepychanki, w Trybunale Konstytucyjnym czeka około 1200 nierozpatrzonych wniosków. Dotyczą one spraw kluczowych dla tysięcy Polaków, takich jak przeliczanie emerytur, zasiłki dla dzieci z niepełnosprawnościami czy problemy frankowiczów.

– Po prostu leżą ludzkie sprawy, które są nierozpatrywane tylko dlatego, że Trybunał Konstytucyjny do tej pory myślał, jak dobrze zrobić prezydentowi jednemu albo drugiemu albo Kaczyńskiemu. To jest moim zdaniem ohydne polityczne działanie – ocenił marszałek.

Z relacji Czarzastego wynika, że prezydent spędził w siedzibie TK pięć godzin, ale ostatecznie nie załatwił żadnej sprawy. Marszałek zakończył swoją ocenę ponownym wbiciem szpili głowie państwa, chwaląc postawę sędzi Korwin-Piotrowskiej. – Pan Nawrocki pokazał, że jest silniejszy od kobiety, która jest o połowę od niego mniejsza. Na szczęście silniejsza jest w rozumie i tutaj rozum wygrywa, a nie siła fizyczna.

Poniżej galeria zdjęć: Czarzasty i Gosek‑Popiołek kręcili obwarzanki.

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