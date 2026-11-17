We Wrocławskim Centrum Kongresowym odbyło się w niedzielę (15 listopada) wydarzenie „ANI KROKU WSTECZ! Progresywna mobilizacja w Polsce i Europie”. Zostało zorganizowane przez Partię Europejskich Socjalistów (PES), w tym przedstawicieli polskiej i europejskiej polityki. Odbyło się w ramach projektu „Lewica Dowozi”.

Wiceprzewodniczący Partii Europejskich Socjalistów i europoseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek swoje wystąpienie zaadresował głównie do młodych wyborców. Powiedział, że jest wściekły, że wiele rzeczy, które jego formacja osiągnęła, może „zatonąć pod brunatną falą”. Wymienił tu równość płci oraz prawa pracownicze.

Głos zabrał też przedstawiciel młodego pokolenia, aktywista Kacper Nowicki. Młody działacz zyskał sławę, gdy zadawał pytania europosłowi Patrykowi Jakiemu w czasie jednego z wiosennych spotkań polityka ze studentami w Poznaniu. W czasie swojego przemówienia Nowicki ostro ocenił polską prawicę:

(...) Oddaliśmy tej dziczy orła w koronie i biało-czerwoną flagę. Czas wrócić do korzeni. Lewica zawsze stała przy polskiej niepodległości, Ignacy Daszyński czy Jędrzej Moraczewski, PPS niepodległościowa lewica, to zawsze był fundament polskiej niepodległości. To biało-czerwona flaga, przy której musimy stać, nie możemy tej dziczy dawać monopolu na patriotyzm, jednocześnie w przeciwieństwie do liberałów musimy mieć odwagę powiedzieć, że nie ma silnej Polski bez silnej UE. UE to najlepsze co przytrafiło się Polsce w ostatnim tysiącleciu a NATO to jest polska racja stanu. W tej sprawie także nadszedł czas by się określić albo na zachód albo na wschód (...). Nie lękajcie się prawicy, to są miękkie faje pozbawione jakichkolwiek wartości, pokazujące swoim wyznawcom, że mają na nich głosować.

Zwrócił też uwagę na weto prezydenta Karola Nawrockiego dotyczące nowelizacji wdrażającej Akt o usługach cyfrowych (DSA), która to nowelizacja miała umożliwić blokowanie nielegalnych treści w Internecie, w tym mowę nienawiści: - (...) Pokazał to Karol Nawrocki haniebnie wetując akt o bezpiecznym Internecie czym zrobił dobrze oligarchom z USA, a czym naraził polskie rodziny i polskim dzieci na niebezpieczeństwo w internacie - mówił.