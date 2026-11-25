Sąd nie zostawił złudzeń posłowi Wojciechowi Królowi. Skład trzech sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach utrzymał w mocy decyzję o stosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego. Choć obrona i sam polityk walczyli o zmianę postanowienia, ich zażalenia zostały odrzucone. Decyzja w tej sprawie jest już prawomocna.

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Poseł, który został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, spędzi w izolacji łącznie 88 dni. Jak poinformował mec. Przemysław Rosati, jeden z obrońców Króla, sąd nie uwzględnił żadnego z pism procesowych złożonych przez prawników.

Ciężkie zarzuty i obawa matactwa

Dlaczego śledczy i sąd są tak nieugięci? Prokuratura zarzuca Wojciechowi Królowi popełnienie czterech przestępstw o charakterze korupcyjnym. Materiał dowodowy jest na tyle mocny, że prokurator Agnieszka Marcińczyk, delegowana do Prokuratury Europejskiej, wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez parlamentarzystę zarzucanych mu czynów.

To jednak niejedyny powód, dla którego polityk pozostaje w zamknięciu. Sąd uznał, że istnieją tzw. przesłanki szczególne. – Występują także przesłanki szczególne uzasadniające stosowanie tego środka, a więc obawa bezprawnego wpływania na tok postępowania, powiązana z realną możliwością wymierzenia surowej kary – wyjaśniła prok. Marcińczyk. Surowa kara w tym przypadku to co najmniej trzy lata pozbawienia wolności.

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Kłopoty Wojciecha Króla zaczęły się we wrześniu. To właśnie wtedy Sejm wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz aresztowanie. Krótko po tej decyzji, 17 września, polityk został zatrzymany przez służby. Od tamtej pory pozostaje do dyspozycji prokuratury.

Galeria poniżej: Sąd aresztował posła Wojciecha Króla; policja zatrzymała go na sali rozpraw

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