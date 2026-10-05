Prokuratura Europejska wezwała do zeznań Donalda Tuska na Śląsku. "To pułapka"

Poseł KO Wojciech Król usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym.

Jak się okazuje, w sprawę zaangażowany został premier.

Prokuratura Europejska wezwała Tuska do złożenia zeznań.

Król ujawnił właśnie szczegóły tego zdarzenia.

Zarzuty dla Wojciecha Króla

Wojciech Król, reprezentujy w Sejmie Koalicję Obywatelską, w 2024 r. został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. We wrześniu klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej zawiesił go w prawach członka klubu, a tym samym Król przestał być jego wiceprzewodniczącym. Stało się to oskarżeniach z Prokuratury Europejskiej. EPPO zarzuca m.in. przyjmowanie korzyści majątkowych od przedsiębiorców w zamian za pośrednictwo przy zamówieniach związanych z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (projekt finansowany także ze środków UE).

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Wśród korzyści majątkowych, które miał przyjąć Król, były m.in. wyjazd do Tajlandii oraz udostępnienie samochodu na wyjazdy zagraniczne. Poseł przekonywał jednak podczas posiedzenia komisji w swej sprawie, że w Tajlandii nigdy nie był, a samochód pożyczył "od swojego przyjaciela" na wyjazd, w którym uczestniczyło kilka osób.

Nowy wywiad posła KO

W najnowszej rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Król ponownie przekonywał, że jest całkowicie niewinny. - Kiedy dowożono mnie do sądu, byłem wewnętrznie pogodzony, że najbliższe trzy miesiące spędzę za kratkami, choć nie mieściło się to w moim poczuciu sprawiedliwości, bo nie zrobiłem nic, co zasługiwałoby choćby na dzień aresztu - mówił. W jego opinii działania unijnych śledczych mogą stanowić pułapkę zastawioną na koalicję rządzącą. Jak zdradził:

Nikt nie wie, że przed moim zatrzymaniem na przesłuchanie do Prokuratury Europejskiej wezwano Donalda Tuska. Premier musiał przyjechać na Śląsk i złożyć zeznania. Przesłuchanie było kuriozalne. Prokuratorka pytała Donalda Tuska, czy mnie zna i czy bywałem w jego kancelarii

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- Moim zdaniem to pułapka zastawiona na Koalicję 15 Października. Prokuratura założyła, że skoro Sejm wyraził zgodę na moje aresztowanie, to trafię za kratki. Być może liczono, że aresztowany poseł, pozbawiony wszelkich środków do życia, złamie się i nagle zacznie opowiadać coś, co byłoby sprzeczne z tym, co wcześniej zeznali przesłuchani ministrowie. Uderzyłoby to w rząd - dodał Król.

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