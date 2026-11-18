Prezydent Karol Nawrocki złożył oficjalną wizytę w Stanach Zjednoczonych 14 czerwca 2026 roku, aby wziąć udział w uroczystościach z okazji 250. rocznicy Deklaracji Niepodległości oraz 80. urodzin Donalda Trumpa.

Polska delegacja przekazała oficjalny dar – ważącą ponad 120 kg marmurową tablicę z nazwiskami Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki – oraz nieoficjalny, początkowo utrzymywany w tajemnicy fotel inkrustowany bursztynem.

Fotel bursztynowy, wykonany przez gdańskiego bursztynnika Lucjana Myrtę, miał nietypową historię - pierwotnie zamówiony przez prezydenta Dudę, ostatecznie został przekazany przez kancelarię Nawrockiego, wywierając duże wrażenie na Donaldzie Trumpie i symbolizując polskie rzemiosło.

Prezydent Nawrocki poleciał do USA 14 czerwca 2026 roku na uroczystości pod Białym Domem z okazji 250. rocznicy Deklaracji Niepodległości oraz 80. urodzin Trumpa. Oficjalnym darem narodu polskiego była ważąca ponad 120 kg marmurowa tablica z nazwiskami Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki, przeznaczona na planowany w Waszyngtonie łuk triumfalny. Nieoficjalnie mówiono też o wykonanych w Gdańsku złotych spinkach do mankietów z onyksem.

Kancelaria Prezydenta starała się utrzymać w sekrecie trzeci podarunek czyli fotel inkrustowany bursztynem. Sprawa wyszła na jaw, gdy po urzędzie zaczęło krążyć zdjęcie mebla. Jego wykonanie potwierdził twórca, wybitny gdański bursztynnik Lucjan Myrta.

- Ten fotel został zamówiony przez prezydenta Dudę, którego kadencja się kończyła. Prezydent Trump w tym czasie nie przyjechał, a ja zdążyłem zrobić drugi fotel i z nim zostałem - mówił artysta w TVN24.

Przed czerwcowym wylotem kancelaria Nawrockiego wróciła do tematu, a artysta zgodził się przekazać dzieło za zwrot minimalnych kosztów.

Wartość mebla pozostaje tajemnicą, ale upominek spełnił swoje zadanie. Dyrektor Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz potwierdził, że „polskie złoto” wywarło na jubilacie ogromne wrażenie, stanowiąc symbol polskiego rzemiosła oraz nawiązanie do gdańskiego pochodzenia prezydenta Nawrockiego.

W naszej galerii zobaczysz wizytę Karola Nawrockiego w USA:

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