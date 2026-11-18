Podczas sejmowego wystąpienia 18 listopada, poseł Janusz Kowalski publicznie zarzucił Radosławowi Sikorskiemu "puszczanie oczek", porównując go do Roberta Biedronia.

W odpowiedzi, europoseł Robert Biedroń na platformie X kategorycznie zdementował, że puściłby oczko Kowalskiemu, a Radosław Sikorski skomentował, że Kowalski "dostał kosza dwa razy".

Podczas sejmowego przemówienia Janusz Kowalski w pewnym momencie przestał skupiać się na temacie debaty i skierował wzrok w stronę ław zarezerwowanych dla członków rządu. Nagle postanowił publicznie upomnieć obecnego na sali Radosława Sikorskiego.

– Radosław Sikorski, co ty mi tu jakieś oczka puszczasz? No przepraszam bardzo, co ty się w Biedronia bawisz? – wypalił prosto z mównicy Janusz Kowalski.

Parlamentarzysta nie zamierzał na tym poprzestać i kontynuował swoje połajanki pod adresem członka rządu. Sugerował, że Sikorski przez dłuższą nieobecność w Sejmie zapomniał o obowiązujących tam standardach.

– Człowieku, weź się zachowuj poważnie. Dawno nie byłeś w Sejmie, to się zachowuj poważnie, bo rozmawiamy o ważnych sprawach – kontynuował poseł.

Robert Biedroń: "Szanujmy się"

Sytuacja natychmiast wywołała lawinę komentarzy w sieci. Do tablicy poczuł się wywołany Robert Biedroń, którego nazwisko padło z ust Kowalskiego w dość osobliwym kontekście. Eurodeputowany Nowej Lewicy nie zamierzał zostawiać tej sprawy bez komentarza i zamieścił na platformie X krótki, ale wymowny wpis.

„Dementuję. Nigdy bym nie puścił oczka do Janusza Kowalskiego. Szanujmy się” – napisał polityk, jednoznacznie odcinając się od sugestii posła.

Sikorski punktuje: "Dostał kosza dwa razy"

Na reakcję samego Radosława Sikorskiego również nie trzeba było długo czekać. Polityk postanowił wykorzystać wpis Biedronia, by jeszcze mocniej uderzyć w posła Kowalskiego i podsumować sejmowe zajście.

Sikorski w prześmiewczym tonie stwierdził, że poseł zaliczył wyjątkowo nieudany dzień na polu towarzyskim. „Janusz dostał kosza dwa razy tego samego dnia. Powinien zastanowić się nad sobą” – skwitował w mediach społecznościowych.

Poniżej galeria zdjęć: Sikorski ostro do Macierewicza w Sejmie

21