Wirtualny świat obiegły sensacyjne zapowiedzi gali bokserskiej „Nowrocky Boxing Night”, która miałaby się odbyć w lutym 2027 roku w łódzkiej Atlas Arenie. Organizatorzy obiecują prawdziwe cuda: walkę Andrzeja Gołoty z Tomaszem Adamkiem, obecność legendarnego Michaela Buffera, a nawet koncert orkiestry Sinfonia Varsovia. Gościem specjalnym ma być sam prezydent Karol Nawrocki, przedstawiany jako „mecenas federacji”.

Zobacz: Kasia Tusk wbija szpilę prezydentowi! Wigilijnego spotkania nie będzie

Reakcja otoczenia głowy państwa jest natychmiastowa i stanowcza. Jak ustalił portal Wirtualna Polska, Kancelaria Prezydenta już kilka tygodni temu podjęła kroki prawne w tej sprawie. – To fejk i prawdopodobnie zwykłe oszustwo internetowe. Ta strona nie ma żadnego związku z Panem Prezydentem i wykorzystuje jego wizerunek w sposób bezprawny – przekazał Wirtualnej Polsce Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. - Mam nadzieję, że służby zareagują profesjonalnie i podejmą skuteczne działania, by tę stronę internetową zablokować. Są narzędzia prawne, które takie możliwości dziś dają - dodał.

🔥Ko stoi za za fałszywą galą NAWROCKY BOXING NIGHT? ‼️Według informacji galę organizuje hiddenSOCIETY LLC to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w amerykańskim stanie Delaware. Adres rejestracyjny: 1111B S Governors Ave STE 7520, Dover, DE 19904, USA. ‼️Ta sama spółka prowadzi sklep internetowy oraz platformę druku na żądanie (print-on-demand) pod nazwą Nowrocky Warsaw https://t.co/c28slUpTYt. Stoi za nią Maciej Damian B. częsty bywalec sądów, prokurator i policji. Skazywany za posiadanie narkotyków i groźby karalne. @prezydentpl @ABW_GOV_PL @TomaszSiemoniak 👇👇👇— Mariusz Kowalewski (@kowalewski07) November 18, 2026

Służby w akcji, Stanowski ostrzega

Sprawa jest na tyle poważna, że Kancelaria Prezydenta zdecydowała się zaalarmować Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Urzędnicy liczą na szybkie zablokowanie witryny, która podszywa się pod oficjalne działania. Przed wyłudzeniem pieniędzy na zmyślone wydarzenie ostrzega również Krzysztof Stanowski, który na stronie oszustów figuruje jako prowadzący imprezę (obok Nataszy Urbańskiej). Dziennikarz w serwisie X postawił sprawę jasno: to próba wyłudzenia pieniędzy na event, który nie istnieje.

Tutaj ktoś wyłudza od ludzi pieniądze za bilet na zmyślony event. @PolicjaCBZC @PolskaPolicja— Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) November 18, 2026

Wykorzystali znaną markę

Oszuści wykazali się wyjątkowym sprytem, wykorzystując nazwę „Nowrocky”, którą Karol Nawrocki sam wypromował w przestrzeni publicznej. Znak towarowy o tej nazwie należy do siostry prezydenta, Niny Nawrockiej. Pod tą marką od listopada 2025 roku działa spółka sprzedająca gadżety – koszulki, bluzy czy zegarki. Prezydent wiele razy pokazywał się publicznie w ubraniach z tym logo.

Choć firma „Nowrocky” rzeczywiście angażowała się w świat boksu, będąc m.in. sponsorem gal w Kościerzynie czy Koszalinie, to z planowaną na 2027 rok imprezą w Łodzi nie ma nic wspólnego. Kancelaria Prezydenta konsekwentnie zapewnia, że głowy państwa nie łączą z rodzinną firmą żadne relacje finansowe ani marketingowe. Teraz urzędnicy czekają na ruch ABW, licząc na ukrócenie procederu, który uderza w dobre imię najważniejszej osoby w państwie.

Galeria poniżej: Karol Nawrocki błyszczał w treningu z Mannym Pacquiao

40