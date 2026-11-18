Premier Donald Tusk, podczas VII Spotkania Ministerialnego P-TEC w Warszawie 18 listopada, wezwał Europę do przyjęcia pragmatycznego podejścia do energetyki, opartego na bezpieczeństwie i ekonomii, krytykując "ideologiczne zadęcie".

Tusk podkreślił kluczową rolę energetyki jądrowej, wskazując Polskę jako przykład, oraz stwierdził, że czasy uzależnienia Europy od rosyjskich surowców energetycznych są już za nami.

Premier akcentował znaczenie trwałej współpracy transatlantyckiej z USA jako fundamentu bezpieczeństwa i cywilizacji, a także zadeklarował dalszą pomoc dla Ukrainy w zabezpieczeniu jej systemu energetycznego przed zimą.

Tusk krytykuje „ideologiczne zadęcie”. Chodzi o przyszłość energetyki

Donald Tusk skierował mocny apel do europejskich przywódców. W środę, 18 listopada, podczas VII Spotkania Ministerialnego Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC) w Warszawie przekonywał, że decyzje dotyczące źródeł energii powinny opierać się na bezpieczeństwie, rachunku ekonomicznym i realnych potrzebach gospodarki. Premier przestrzegł przed podporządkowywaniem polityki energetycznej ideologicznym sporom.

– Ten konkretny plan inwestycyjny, jaki mamy w Polsce, może być dobrym przykładem dla całej Europy. Bardzo byśmy chcieli, i tutaj polityka ma dużą rolę do odegrania, aby o energii zaczęto wszędzie w Europie myśleć w sposób racjonalny, pragmatyczny, bez jakiegoś ideologicznego zadęcia – powiedział Tusk.

Szef rządu zaznaczył, że ochrona środowiska pozostaje ważnym celem, ale nie powinna przesłaniać kwestii związanych z bezpieczeństwem energetycznym.

– Wszyscy chcemy chronić środowisko naturalne, ale nie chcemy, aby ideologie, jakiekolwiek to są ideologie, zakłócały logiczne myślenie na temat źródeł energii – podkreślił.

Wystąpienie premiera odbyło się podczas międzynarodowego spotkania poświęconego współpracy energetycznej między Stanami Zjednoczonymi a państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Rozmowy obejmują między innymi rozwój energetyki jądrowej, dostawy gazu LNG oraz ochronę infrastruktury krytycznej.

Tusk wskazał na atom. Przypomniał decyzje europejskich sąsiadów

Premier odniósł się również do zmieniającego się podejścia państw europejskich do energetyki jądrowej. Przypomniał, że jeszcze niedawno część krajów odrzucała możliwość wykorzystywania atomu jako źródła energii przyszłości.

Dziś, w obliczu problemów z bezpieczeństwem dostaw i rosnącego znaczenia niezależności energetycznej, stanowisko wielu europejskich rządów jest inne.

– Jeszcze niedawno u naszych sąsiadów uznano, że energia jądrowa jest wykluczona jako energia przyszłości. Dzisiaj praktycznie wszyscy zastanawiają się, w jaki sposób energię jądrową wykorzystywać w dużo większej skali, niż do tej pory – powiedział Tusk.

Polska rozwija własny program energetyki jądrowej, zakładający budowę pierwszej dużej elektrowni atomowej przy współpracy z amerykańskimi partnerami.

Premier przekonywał, że krajowe inwestycje mogą stanowić wzór dla pozostałych państw.

– Polska będzie tutaj przykładem, jestem absolutnie o tym przekonany, dla całej Europy, dla wszystkich naszych sojuszników, przykładem mądrej, bezpiecznej, racjonalnej polityki energetycznej – oświadczył.

„Te lata są za nami”. Tusk mówi o uzależnieniu Europy od Rosji

Ważnym tematem wystąpienia była również wieloletnia zależność państw europejskich od rosyjskich surowców energetycznych. Donald Tusk przekonywał, że doświadczenia ostatnich lat zmieniły sposób myślenia o dostawach ropy i gazu.

– Te lata, kiedy budowano zależność od Rosji, są za nami – stwierdził premier.

Szef rządu wskazał, że energia nie jest wyłącznie sprawą gospodarki. Decyzje o dostawcach, źródłach surowców i inwestycjach mają bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa państw.

Zdaniem Tuska europejskie kraje powinny rozwijać współpracę przede wszystkim z partnerami, którzy zapewniają stabilność dostaw i respektują wspólne zobowiązania.

– Nasza współpraca, Polski, całego regionu i Stanów Zjednoczonych w dziedzinie energetyki, to jest przyszłość Europy, ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości – powiedział.

Premier przypomniał, że Polska od lat opowiadała się za dywersyfikacją dostaw energii, aby ograniczać zależność od pojedynczego dostawcy.

Tusk ocenił również, że państwa sceptycznie nastawione wcześniej do takiego podejścia dostrzegają dziś związek między energetyką a bezpieczeństwem narodowym.

Tusk mówi o USA. „To fundament naszej cywilizacji”

Podczas szczytu premier podkreślał znaczenie współpracy Polski i Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Przekonywał, że partnerstwo transatlantyckie powinno pozostawać trwałe, niezależnie od sporów politycznych.

– Możemy się spierać, jak to jest w demokratycznym zwyczaju, o bardzo wiele spraw. Możemy nie zgadzać się w tej codziennej debacie politycznej w różnych sprawach. Ale kwestia sojuszu, współpracy pomiędzy Polską, Europą i Stanami Zjednoczonymi to nie jest coś, co powinniśmy w żaden sposób negocjować – powiedział Tusk.

Premier przedstawił relacje ze Stanami Zjednoczonymi jako podstawę nie tylko bezpieczeństwa militarnego, ale również stabilności politycznej i gospodarczej Zachodu.

– Zawsze miałem takie bardzo głębokie przekonanie, od najmłodszych lat, że przyjaźń, współpraca, właśnie wzajemna lojalność pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Europą, pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi, to jest nie tylko fundament bezpieczeństwa, to jest nie tylko pewność, stałość, jeśli chodzi o współpracę gospodarczą, energetyczną, ale to jest fundament naszej cywilizacji. Nie ma w tym ani słowa przesady – podkreślił.

W Warszawie spotkali się przedstawiciele administracji USA, rządu polskiego oraz państw regionu. Tegoroczne P-TEC organizują Departament Energii Stanów Zjednoczonych, polskie Ministerstwo Energii oraz Atlantic Council.

Polska chce pomóc Ukrainie przed zimą. Tusk składa deklarację

W trakcie wystąpienia Donald Tusk zwrócił również uwagę na sytuację Ukrainy, której infrastruktura energetyczna od lat pozostaje celem rosyjskich ataków.

Premier mówił o trudnościach, z jakimi mierzą się mieszkańcy kraju podczas jesieni i zimy, kiedy dostęp do energii elektrycznej i ogrzewania ma szczególne znaczenie.

– My w tym regionie świata, szczególnie w Polsce, wiemy, jak groźne konsekwencje wynikają z faktu, że energia jest droższa i niepewna, jeśli chodzi o stałość dostaw. Ukraina wie o tym najlepiej – powiedział.

Tusk poinformował, że podczas rozmów z amerykańskimi partnerami poruszono również temat wsparcia ukraińskiego systemu energetycznego.

– Cieszę się, że mogliśmy z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi też ponownie rozmawiać o tym, jak wspólnie zabezpieczyć Ukrainę właśnie w tych krytycznych, zimowych momentach i zrobimy tak jak w poprzednich latach wszystko, aby wspólnie pomóc im przetrwać ten najtrudniejszy czas – zadeklarował premier.

Nie przedstawił przy tym szczegółów nowych dostaw ani dodatkowego pakietu pomocy.

Warszawskie spotkanie P-TEC potrwa do 19 listopada. W programie znalazły się rozmowy o inwestycjach jądrowych, dostawach LNG oraz bezpieczeństwie infrastruktury energetycznej.

Tusk przekonuje, że Polska powinna odgrywać w tej współpracy coraz większą rolę. Jego środowe wystąpienie było również apelem do Europy, aby decyzje o przyszłości energetyki podejmowała na podstawie bezpieczeństwa i ekonomii, a nie politycznych sporów.

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