Scenariusz mrozi krew w żyłach. Jak ustalił dziennik „Rzeczpospolita”, rosyjskie służby – najprawdopodobniej pod wodzą GRU – przygotowywały operację „pod obcą flagą”. Plan zakładał symulowany atak na obiekty przy granicy z obwodem królewieckim, a być może także po stronie Federacji Rosyjskiej. Rosjanie cynicznie zakładali, że w wyniku akcji zginie wiele osób.

– To miało przypominać prowokację gliwicką. Ci, którzy przekroczyliby granicę, najpewniej zostaliby zastrzeleni, albo znaleziono by przy nich dowody wskazujące na to, że byli z Ukrainy – ujawnia informator gazety znający kulisy sprawy. Głównym celem Kremla było wywołanie międzynarodowego skandalu, który odciąłby Ukrainę od wsparcia płynącego z Zachodu, w tym z Polski.

Komandosi i drony na granicy

Sygnał o zbliżającym się niebezpieczeństwie przyszedł od służb partnerskich, co potwierdzili polscy analitycy wywiadu. Na drugą stronę granicy mieli trafić oficerowie rosyjskich służb specjalizujący się w koordynowaniu dywersji. Reakcja Warszawy była natychmiastowa i zdecydowana.

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W rejon zagrożenia skierowano nie tylko dodatkowe siły Straży Granicznej i funkcjonariuszy ABW, ale także policjantów uzbrojonych w broń długą. Najmocniejszym sygnałem dla agresora było jednak pojawienie się w województwie warmińsko-mazurskim elitarnych jednostek wojsk specjalnych. Do akcji ruszyły zespoły bojowe GROM, NIL oraz AGAT, wspierane przez zaawansowane samoloty bezzałogowe.

Minister potwierdza: Zagrożenie było realne

Działania służb, które w ostatnich dniach stały się widoczne dla mieszkańców regionu, nie były przypadkowe. Choć początkowo mogły wyglądać na rutynowe ćwiczenia, ich cel był jasny: odstraszenie przeciwnika i gotowość do uderzenia wyprzedzającego. Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” przyznał, że w ostatnim czasie podjęto nadzwyczajne kroki. Pytany o to, czy Rosjanie planowali zamach na obiekt z dużą liczbą ludzi, minister odparł, że nie zna odpowiedzi na takie pytanie i nazwał to formą spekulacji. Potwierdził jednak powagę sytuacji.

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– Przesłanki wskazywały, iż zagrożenie zostało ocenione jako realne. W mojej ocenie w tym przypadku wszystkie działania były adekwatne – stwierdził Siemoniak. Dodał również, że jeśli polskie państwo zdecydowało się na tak szeroko zakrojoną mobilizację, to powód był niezwykle istotny. Podobne ostrzeżenia o możliwych prowokacjach trafiły w tym samym czasie do rządów państw bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii.

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