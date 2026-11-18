Marta Nawrocka, która w środę (18 listopada 2026 roku) inicjuje w Warszawie międzynarodową konferencję poświęconą ochronie najmłodszych w sieci, odniosła się do gorącego sporu politycznego wokół aktu o usługach cyfrowych (DSA). Prezydenckie weto do ustawy wdrażającej te przepisy wywołało lawinę komentarzy, jednak pierwsza dama stawia sprawę jasno: bezpieczeństwo dzieci nie zostało zagrożone.

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Jak podkreśliła w rozmowie z PAP, prezydenckie weto nie pozbawiło policji ani innych służb narzędzi do walki z przestępczością. Zdaniem Marty Nawrockiej, przekonywanie rodziców, że bez tej konkretnej ustawy państwo staje się bezradne, jest nadużyciem. Wyjaśniła, że jej mąż zakwestionował zapisy, które mogły uderzać w konstytucyjną wolność słowa, a nie samą ideę ochrony dzieci.

Mocny apel do polityków

Pierwsza dama w ostrych słowach odniosła się do próby łączenia decyzji prezydenta z dramatycznymi wydarzeniami, takimi jak ataki w szkołach czy tragedia w Krakowie. Jej zdaniem bezpieczeństwo obywateli to zbyt ważny temat, by robić z niego narzędzie politycznej walki.

– Uważam też, że nie wolno cynicznie wykorzystywać ludzkich tragedii do prowadzenia politycznych sporów – stwierdziła kategorycznie. Dodała, że samo uchwalanie nowych przepisów nie wystarczy, jeśli państwo nie będzie skutecznie korzystać z narzędzi, które są dostępne już teraz.

„Jako mama nie chciałabym, żeby którekolwiek dziecko musiało się z czymś takim mierzyć”

W rozmowie nie zabrakło wątków osobistych. Marta Nawrocka przyznała, że jako matka drży o bezpieczeństwo dzieci narażonych na hejt, patostreaming czy grooming. Zdradziła, że w jej domu rodzinnym kluczem do bezpieczeństwa jest szczera rozmowa, a ona sama chce, by jej dzieci zawsze wiedziały, że mogą przyjść do rodziców z każdym problemem.

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Jej zdaniem edukacja musi zacząć się już od najmłodszych lat, dlatego prowadzony przez jej fundację projekt „Hejt OFF – Słowa Mają Moc!” trafia nawet do przedszkolaków. Pierwsza dama zaznaczyła jednak, że nauka nie może zastąpić odpowiedzialności karnej dla tych, którzy krzywdzą dzieci.

Dramatyczna sytuacja w psychiatrii

Marta Nawrocka zwróciła również uwagę na palący problem, jakim jest kryzys zdrowia psychicznego wśród młodzieży. Przyznała, że polski system kuleje, a wielomiesięczne kolejki do psychiatrów dziecięcych są nie do zaakceptowania w sytuacjach, gdy dziecko przeżywa życiowy dramat. – Dla dziecka, które przeżywa dramat, to zdecydowanie za długo – oceniła pierwsza dama, podkreślając, że zwiększenie finansowania psychiatrii dziecięcej powinno być priorytetem, a pomoc musi być dostępna blisko miejsca zamieszkania.

Konferencja w Warszawie

Z inicjatywy Marty Nawrockiej w środę w Warszawie rozpoczyna się dwudniowa konferencja „Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność”, w której wezmą udział małżonkowie prezydentów z kilku państw oraz eksperci od technologii i bezpieczeństwa. Pierwsza dama liczy, że spotkanie pozwoli wypracować konkretne rozwiązania, które pomogą w walce z seksualnym wykorzystywaniem dzieci i przemocą w internecie. - Zależało mi na tym, żeby informacja o naszej konferencji dotarła jak najszerzej. Żeby o bezpieczeństwie dzieci w internecie mówiło się nie tylko przez te dwa dni w Warszawie, ale również później, w innych krajach. Małżonkowie prezydentów pełnią inną rolę niż sami prezydenci, ale mogą zwracać uwagę opinii publicznej na ważne problemy społeczne. Dlatego liczy się nie tylko osobisty udział w konferencji, ale też popularyzowanie samej inicjatywy - tłumaczyła.

- Naszą konferencję podzieliliśmy na trzy bloki tematyczne: edukację, bezpieczeństwo i technologie. Będziemy rozmawiać między innymi o cyberprzemocy, ochronie prywatności dzieci, zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją, ale też o tym, jak działają platformy internetowe i ich algorytmy. Bardzo ważnym tematem będzie edukacja medialna, nie tylko dzieci, lecz także rodziców i nauczycieli - dodawała.

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