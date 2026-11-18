Sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (OGB) dla portalu Stan360, opublikowany 18 listopada, wykazał, że rząd Donalda Tuska cieszy się większym zaufaniem Polaków (36,37%) niż parlamentarna opozycja (27,27%).

Niemal identyczny odsetek respondentów (36,36%) zadeklarował jednak, że nie ufa ani obecnemu rządowi, ani opozycji, co wskazuje na znaczną nieufność społeczeństwa wobec całej sceny politycznej.

Inne badanie OGB z listopada pokazało, że ponad połowa Polaków (50,47%) negatywnie ocenia pracę rządu Tuska, co sugeruje rozbieżność między ogólnym zaufaniem a bieżącą oceną działań gabinetu.

Polacy ocenili rząd Tuska i opozycję. Wyniki sondażu zaskakują

Komu Polacy ufają bardziej, rządzącym czy opozycji? Ogólnopolska Grupa Badawcza przeprowadziła dla portalu Stan360 sondaż, w którym zapytała respondentów o zaufanie do obu stron sceny politycznej. Wyniki opublikowane w środę, 18 listopada, wskazują na przewagę gabinetu Donalda Tuska. Uwagę przyciąga jednak liczba osób, które nie chcą obdarzyć zaufaniem ani rządu, ani jego politycznych przeciwników.

Rządowi ufa bardziej 36,37 proc. ankietowanych. Opozycję wskazało 27,27 proc. badanych. Różnica wynosi 9,1 punktu procentowego.

Spośród osób opowiadających się po stronie rządu 19,93 proc. zadeklarowało, że ufa mu zdecydowanie, natomiast 16,44 proc. wybrało odpowiedź „raczej rządowi”.

W przypadku opozycji rozkład odpowiedzi wygląda inaczej. Zdecydowane zaufanie zadeklarowało 16,63 proc. respondentów, a umiarkowane 10,64 proc.

Choć gabinet Tuska uzyskał wyższy łączny wynik, wśród osób wybierających opozycję większy udział mają ci, którzy ufają jej zdecydowanie.

Ani Tuskowi, ani opozycji. Ponad jedna trzecia Polaków nie ufa żadnej stronie

Najbardziej wymowny wynik badania dotyczy ankietowanych, którzy odrzucili oba zaproponowane obozy polityczne.

Odpowiedź „ani obecnemu rządowi, ani opozycji” wybrało aż 36,36 proc. respondentów.

Rząd uzyskał 36,37 proc., a brak zaufania do obu stron zadeklarowało 36,36 proc. badanych. Różnica wynosi zaledwie 0,01 punktu procentowego.

W praktyce obie grupy są więc niemal identycznej wielkości.

Taki rezultat stanowi wyzwanie nie tylko dla Donalda Tuska, ale również dla polityków opozycji. Ponad co trzeci ankietowany nie wskazuje żadnej strony jako bardziej godnej zaufania.

Nie należy jednak utożsamiać tej odpowiedzi z całkowitym odrzuceniem polityki czy brakiem zamiaru udziału w wyborach. Sondaż dotyczył wyłącznie deklarowanego zaufania, a nie preferencji wyborczych.

Rząd ma przewagę, ale połowa Polaków źle ocenia jego pracę

Wyniki dotyczące zaufania można zestawić z innym listopadowym badaniem OGB dla Stan360. Dotyczyło ono oceny działalności gabinetu Donalda Tuska.

Negatywnie pracę rządu oceniło łącznie 50,47 proc. ankietowanych. W tej grupie 34,85 proc. wskazało odpowiedź „bardzo źle”, a 15,62 proc. – „raczej źle”.

Pokazuje to różnicę między oceną bieżących działań rządu a wyborem strony politycznego sporu, której respondent ufa bardziej.

Osoba niezadowolona z pracy gabinetu Tuska nie musi automatycznie bardziej ufać opozycji. Może krytycznie oceniać obie strony, ale przy bezpośrednim porównaniu wskazywać na rząd.

Podobnie przewaga rządu w sondażu zaufania nie jest równoznaczna z poparciem dla wszystkich podejmowanych przez niego decyzji.

Komu Polacy ufają najbardziej? Nawrocki przed Sikorskim

Inaczej przedstawiają się wyniki badań dotyczących konkretnych polityków. W październikowym rankingu zaufania IBRiS dla Onetu pierwsze miejsce zajął prezydent Karol Nawrocki.

Zaufanie do głowy państwa zadeklarowało 46 proc. ankietowanych. Tuż za nim uplasował się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który uzyskał 45 proc.

Trzecie miejsce przypadło wicepremierowi i ministrowi obrony narodowej Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi z wynikiem 39,7 proc.

Donaldowi Tuskowi zaufało 38,6 proc. respondentów.

Wśród polityków budzących największą nieufność znaleźli się natomiast Grzegorz Braun, Jarosław Kaczyński i Sławomir Mentzen.

Brak zaufania do lidera Konfederacji Korony Polskiej zadeklarowało 67,5 proc. ankietowanych. W przypadku prezesa PiS odsetek wyniósł 65,7 proc., a Mentzena – 57,6 proc.

Warto zaznaczyć, że ranking IBRiS przeprowadzono w dniach 23–24 października na próbie 1100 dorosłych Polaków. Jest to odrębne badanie, dotyczące indywidualnych polityków, dlatego jego wyników nie można bezpośrednio porównywać z listopadowym sondażem OGB.

Kto wygrał sondaż zaufania? Rząd ma powody do zadowolenia, ale nie tylko

Listopadowe badanie OGB pokazuje przewagę rządu nad parlamentarną opozycją. Gabinet Donalda Tuska uzyskał wynik wyższy o ponad dziewięć punktów procentowych.

Zaufanie do rządzących nie obejmuje jednak większości społeczeństwa. Niemal identyczna grupa badanych nie ufa ani rządowi, ani opozycji.

Dla koalicji rządzącej to sygnał, że przewaga nad politycznymi przeciwnikami nie wystarcza do zdobycia szerokiego społecznego zaufania.

Opozycja również ma nad czym pracować. W bezpośrednim porównaniu uzyskała słabszy wynik, a znaczna część respondentów nie widzi w niej bardziej wiarygodnej alternatywy.

Źródło: Ogólnopolska Grupa Badawcza dla Stan360, „Rząd czy opozycja – komu ufają Polacy?”, 18 listopada 2026 r.; IBRiS dla Onetu, badanie z 23–24 października 2026 r.

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