Taki sondaż może mocno popsuć weekend. Rząd Tuska ma nad czym myśleć

Najnowsze badanie IBRiS dla Radia ZET, przeprowadzone na krótko przed trzecią rocznicą wyborów parlamentarnych, które wyniosły do władzy koalicję 15 października, oceniło społeczne postrzeganie działań rządu Donalda Tuska (KO, Lewica, PSL i Polska 2050). Z ogólnych wyników sondażu wynika, że 42,1% Polaków pozytywnie ocenia służbę rządu dla kraju (21,4% "zdecydowanie tak", 20,7% "raczej tak"), natomiast 49,3% wyraża negatywną opinię (10,5% "raczej nie", 38,8% "zdecydowanie nie"). 8,6% respondentów nie miało zdania.

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Analiza IBRiS wyraźnie pokazuje, że oceny rządu są ściśle powiązane z preferencjami politycznymi. Wśród wyborców partii rządzących aż 96% pozytywnie ocenia gabinet Tuska, a tylko 3% negatywnie. Odmiennie jest wśród zwolenników opozycji, gdzie 83% uważa, że rząd nie służy dobrze Polsce, a jedynie 12% ma odmienne zdanie.

Szczegółowe dane, uwzględniające deklaracje wyborców z 15 października 2023 roku, przedstawiają się następująco:

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Koalicja Obywatelska: 95% wyborców ocenia rząd pozytywnie (62% "zdecydowanie tak", 33% "raczej tak"), 4% negatywnie.Nowa Lewica: 74% popiera działania rządu (27% "zdecydowanie tak", 47% "raczej tak"), 26% jest krytycznych.Trzecia Droga (PSL i Polska 2050): 62% uważa, że rząd dobrze służy Polsce (13% "zdecydowanie tak", 49% "raczej tak"), 27% ma odmienne zdanie.Prawo i Sprawiedliwość: 92% wyborców PiS negatywnie ocenia rząd (88% "zdecydowanie nie", 4% "raczej nie"), a tylko 6% pozytywnie.Konfederacja: 82% jest krytycznych wobec rządu (60% "zdecydowanie nie", 22% "raczej nie"), a 17% wyraża poparcie.Pozostałe odsetki w każdej grupie stanowią osoby niezdecydowane.

Badanie ogólnopolskie przeprowadzono w dniach 2–3 października 2026 r. przez IBRiS dla Radia ZET, metodą CATI, na reprezentatywnej grupie 1072 respondentów.

Sonda Czy afery i kontrowersje wokół KO osłabiają rząd Donalda Tuska? Tak, to poważny problem dla władzy Nie, większość spraw jest rozdmuchiwana przez opozycję Trudno powiedzieć