Edwin Bendyk ocenił, że było to precyzyjne uderzenie, które wykorzystało słaby punkt konstrukcji mostu

Uszkodzenie przeprawy może pogłębić problemy z zaopatrzeniem okupowanego Krymu

Most łączy Rosję z Krymem i służy rosyjskim wojskom do transportu zaopatrzenia

Według Bendyka atak ma dla Ukraińców duże znaczenie symboliczne i pokazuje ich determinację w walce z Rosją

Most Krymski łączy Rosję z Krymem

Most Krymski, zwany też Kerczeńskim, ma około 19 kilometrów długości i łączy Rosję z Półwyspem Krymskim, anektowanym przez Moskwę w 2014 roku. Drogowo-kolejową przeprawę otwarto w 2018 roku. Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę most ma znaczenie nie tylko cywilne, ale również wojskowe, ponieważ służy do transportu zaopatrzenia dla rosyjskich sił na południu Ukrainy.

Przeprawa była już wielokrotnie celem ukraińskich ataków. Po największym z nich, 8 października 2022 roku, eksplozja uszkodziła część drogową mostu, a pożar objął cysterny kolejowe. Po kolejnych uderzeniach Rosja ograniczała ruch, korzystała z przepraw promowych i naprawiała most.

Uderzenie trafiło w słaby punkt mostu

Edwin Bendyk uznał, że to uderzenie było sukcesem wojskowym Ukrainy. Jego zdaniem trafienie w szczególnie wrażliwy element konstrukcji świadczy o rozwoju ukraińskich możliwości prowadzenia precyzyjnych ataków na dużą odległość i używania uzbrojenia manewrującego.

Jak mówił Bendyk w „Najsztub pyta”, uszkodzenie drogowej części mostu może poważnie utrudnić zaopatrzenie Krymu. Półwysep jest w dużej mierze zależny od dostaw z Rosji, a alternatywne trasy lądowe i transport morski już wcześniej były celem ukraińskich ataków. W przeszłości uderzenia w przeprawę prowadziły między innymi do ograniczeń dla ciężarówek, długich kolejek i problemów z dostępem do paliwa.

Co atak oznacza dla Putina i Ukraińców?

Znaczenie uderzenia wykracza, zdaniem Bendyka, poza kwestie logistyczne. Rosyjskie władze przedstawiały most jako symbol trwałego połączenia Krymu z Rosją. Dla Ukrainy, która uznaje aneksję półwyspu za nielegalną, ataki na tę przeprawę są z kolei dowodem, że potrafi uderzać w ważne cele na terenach kontrolowanych przez Moskwę.

Według Bendyka uszkodzenie mostu może podważać wizerunek Władimira Putina jako przywódcy, który zapewnia bezpieczeństwo okupowanemu Krymowi. Wiązał to z narastającymi trudnościami w zaopatrywaniu półwyspu. Trudno dziś ocenić skalę rosyjskiej odpowiedzi i dalsze skutki dla funkcjonowania przeprawy, ponieważ zależą one od działań obu stron konfliktu.

Reakcja Trumpa może przesądzić o politycznych skutkach ataku

Bendyk ocenił, że atak może w przyszłości wzmocnić pozycję Ukrainy w negocjacjach z Rosją. Przypomniał, że wcześniejsze rozmowy w Abu Zabi nie doprowadziły do zawieszenia broni, ale umożliwiły wymianę jeńców. Zastrzegł jednak, że nie wiadomo, czy samo uderzenie bezpośrednio wpłynie na przebieg rozmów.

Bendyk zwrócił uwagę, że operacja była również sygnałem dla Donalda Trumpa: Ukraina rozwija własne zdolności obronne i nie jest bezradna. Podkreślił zarazem, że Kijów nadal potrzebuje wsparcia Stanów Zjednoczonych. Europejskie państwa mogłyby jednak częściowo wypełnić tę lukę, między innymi przez przekazywanie danych wywiadowczych. O politycznym odbiorze ataku w Waszyngtonie zdecyduje przede wszystkim stanowisko amerykańskiego prezydenta.

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