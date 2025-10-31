Najnowszy sondaż ujawnia zaskakujące zmiany w poparciu dla kandydatów.

Jarosław Kaczyński wyprzedza jedynie Grzegorza Brauna, a wynik Szymona Hołowni jest dramatycznie niski.

Sprawdź dokładne wyniki.

Czołowa trójka

Karol Nawrocki, Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz to nowi liderzy rankingu zaufania Polaków. Z najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu wynika, że zaufanie do prezydenta deklaruje 47 proc. respondentów. To spadek o 1,8 pkt proc. w porównaniu z wrześniem. Brak zaufania do niego deklaruje 38,6 proc. respondentów, a neutralny stosunek ma do niego 12,9 proc. ankietowanych. Na drugiej pozycji znalazł się Radosław Sikorski z wynikiem 44,2 proc. To o 3,6 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Niemal tyle samo respondentów mu nie ufa, to 44,6 proc., a neutralnie wypowiada się o nim 10,2 proc. badanych.

Trzecie miejsce zajął Władysław Kosiniak-Kamysz z wynikiem 38,3 proc. zaufania, co oznacza wzrost o 3,9 pkt proc. Brak zaufania do wicepremiera i ministra obrony deklaruje 42 proc. respondentów, a neutralność 18,5 proc. Jak zaznacza Onet, ostatni raz Kosiniak-Kamysz był na podium sondażu zaufania IBRiS w styczniu 2024 r.

Tusk, Trzaskowski i Hołownia z dużym spadkiem zaufania

Krzysztof Bosak spadł z trzeciego na czwarte miejsce. Politykowi Konfederacji ufa obecnie 36,4 proc., co oznacza spadek 2,7 pkt proc. Premier Donald Tusk zajmuje piątą pozycję z wynikiem 35,6 proc., czyli o 3,5 pkt proc. mniej w porównaniu z wrześniowym sondażem. Tuż za nim jest Rafał Trzaskowski ze spadkiem o 1,6 pkt proc., co zostawia go z 35,4 proc. respondentów deklarujących zaufanie. Jak podkreśla Onet, prezydent Warszawy, dawny lider rankingu, osiąga tym samym najgorszy wynik od czerwca 2023 r.

Kolejne miejsca zajmują Mateusz Morawiecki (33,3 proc.), Sławomir Mentzen (32,6 proc.), Magdalena Biejat (32,3 proc.) i Włodzimierz Czarzasty (32 proc.) oraz Andrzej Duda (31,5 proc.). Ostatnie miejsca w październiku zajmują Adrian Zandberg (23,7 proc.), Grzegorz Braun (23,1 proc.) oraz Szymon Hołownia (20,6 proc.). Sondaż wykazał również, że w tym miesiącu nieufność wobec marszałka sejmu wzrosła o 16,6 pkt proc., kosztem dotychczasowych odpowiedzi neutralnych.

Politykami z największym brakiem zaufania pozostają Grzegorz Braun (65,3 proc.) oraz Jarosław Kaczyński (62,8 proc.).

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS 24 i 25 października na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób. Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).

