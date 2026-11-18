Szymon Hołownia (Polska 2050) 18 listopada w Sejmie bronił udziału w rozmowach z otoczeniem prezydenta Karola Nawrockiego ws. reformy Trybunału Konstytucyjnego.

Jako argument przywołał niedawne zaproszenie premiera Donalda Tuska do prezydenta na opłatek, podkreślając, że jeśli premier może rozmawiać, to koalicja również powinna rozmawiać o "resecie" TK.

Hołownia, wspólnie z PSL, dąży do stworzenia wspólnego projektu zmiany konstytucji w celu naprawy Trybunału, którego obecna sytuacja jest dla niego niesatysfakcjonująca.

Mimo różnic wewnątrz koalicji rządzącej co do metody rozwiązania problemu TK, Hołownia zapowiedział kontynuację rozmów i zebranie podpisów pod projektem.

Hołownia broni rozmów z Boguckim. Przypomniał zaproszenie Tuska

Szymon Hołownia nie zamierza rezygnować z rozmów o reformie Trybunału Konstytucyjnego, nawet jeśli oznacza to spotkania z przedstawicielami obozu prezydenckiego. Podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie polityk odniósł się do krytyki pod adresem ugrupowań uczestniczących w konsultacjach prowadzonych przez Zbigniewa Boguckiego. Odpowiedział, przywołując niedawne zaproszenie Donalda Tuska dla Karola Nawrockiego.

Premier 11 listopada zaproponował prezydentowi spotkanie w swoim domu w Sopocie, wspólną rozmowę i podzielenie się opłatkiem przed świętami Bożego Narodzenia. Hołownia wykorzystał ten gest jako argument przeciwko zarzutom, że przedstawiciele koalicji rządzącej nie powinni rozmawiać z otoczeniem głowy państwa.

– Dla tych wszystkich, którzy z naszej strony oburzają się tym, jak można rozmawiać z tamtymi, przypomnę, że przed chwilą pan premier Donald Tusk zapraszał Karola Nawrockiego na wigilijny wieczór. Chciał siedzieć z nim przy stole, rozmawiać, łamać się opłatkiem – powiedział Hołownia.

Polityk nie widzi sprzeczności między deklarowaną przez premiera gotowością do rozmów z prezydentem a udziałem Polski 2050 w konsultacjach dotyczących Trybunału.

– Więc jeżeli premier zaprasza prezydenta Nawrockiego na opłatek, to dlaczego my nie mamy z ludźmi prezydenta Nawrockiego rozmawiać o zmianie, o reformie Trybunału Konstytucyjnego? Widzicie państwo, żadnej sprzeczności tu nie ma – podkreślił.

Reset Trybunału Konstytucyjnego. Hołownia chce wspólnego projektu

W poniedziałek, 16 listopada, w Belwederze odbyły się konsultacje dotyczące przyszłości Trybunału Konstytucyjnego. Rozmowom przewodniczył szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PSL, Polski 2050, PiS, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, Razem, Rozwoju Plus oraz środowiska Nowa Polska-Centrum. Zaproszenia nie przyjęły Koalicja Obywatelska, Lewica i klub Centrum.

Hołownia przekonuje, że udział w rozmowach nie oznacza poparcia dla wszystkich działań prezydenta. Chodzi o znalezienie rozwiązania wieloletniego konfliktu wokół TK.

– Bierzemy udział w tych pracach, dlatego że uważamy, że w tej sytuacji, która jest, reset jest realnym politycznym rozwiązaniem tej sytuacji, która ma miejsce w Trybunale Konstytucyjnym – wyjaśnił.

Polityk chce, aby konsultacje zakończyły się przygotowaniem konkretnego projektu, który następnie trafi do Sejmu.

– Mam nadzieję, że po tych spotkaniach, po tych konsultacjach wyjdziemy z projektem, pod którym zbierzemy podpisy i tutaj z kolegami z PSL-u będziemy solidarnie te podpisy zbierać – zapowiedział.

Do wniesienia projektu zmiany konstytucji potrzeba podpisów co najmniej 92 posłów. Hołownia liczy, że uda się zgromadzić wymagane poparcie i rozpocząć formalne prace parlamentarne.

Sama rejestracja projektu nie przesądza jednak o powodzeniu reformy. Zmiana konstytucji wymaga większości dwóch trzecich głosów w Sejmie przy odpowiednim kworum oraz akceptacji Senatu.

Hołownia krytykuje sytuację w TK. „Nie jest dla mnie satysfakcjonująca”

Szymon Hołownia nie ukrywa niezadowolenia z obecnej sytuacji w Trybunale. Jego zdaniem wyjście z kryzysu wymaga porozumienia, które pozwoli odbudować zaufanie do instytucji także wśród politycznych przeciwników.

– Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym nie jest, jej obraz, który mamy w tej chwili, nie jest satysfakcjonująca dla mnie, dla naszego ugrupowania – powiedział.

Hołownia uważa, że samo obsadzenie Trybunału przez aktualną większość parlamentarną nie rozwiąże problemu, jeśli kolejne ugrupowania będą kwestionowały legalność jego składu.

– Wychodzimy i zawsze wychodziliśmy z założenia, że sąd konstytucyjny naprawia się w ten sposób, że buduje się taki Trybunał, który uznają za swój nasi przeciwnicy polityczni. Nie my, tylko nasi przeciwnicy polityczni. Tylko wtedy mamy szansę wyjść z tego klinczu – przekonywał.

Kolejną rundę konsultacji z udziałem Zbigniewa Boguckiego zaplanowano na środę, 18 listopada, o godz. 17 w Kancelarii Prezydenta.

Hołownia uderzył też w PiS. „Skłócona, podzielona” opozycja

Podczas konferencji Hołownia odniósł się również do sytuacji Prawa i Sprawiedliwości. Pytany o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska, skrytykował postawę największego ugrupowania opozycyjnego.

Polityk przywołał znane porównanie dotyczące politycznych przeciwników i wykorzystał je do oceny obecnej kondycji PiS.

– Jeżeli […] byłby sklep z opozycjami, to kupilibyśmy sobie właśnie taką skłóconą, podzieloną, biorącą się nawzajem za łby – powiedział.

Przyznał, że z perspektywy politycznej obozu rządzącego konflikty po stronie przeciwników są korzystne. Zaznaczył jednak, że parlament powinien zajmować się sprawami państwa, a nie wyłącznie politycznymi rozgrywkami.

– Z perspektywy politycznej nie można sobie nic lepszego wymarzyć, ale z polskiej perspektywy już mówiąc zupełnie poważnie, ważne jest to, żebyśmy z parlamentu nie robili teatru i żebyśmy o ważnych rzeczach rozmawiali na poważnie – stwierdził.

Wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Tuska, zgłoszony przez Rozwój Plus z kandydaturą Marka Jurka na premiera, został odrzucony przez Sejm we wtorek, 17 listopada.

Tusk inaczej widzi rozwiązanie konfliktu o TK

Rozmowy w Kancelarii Prezydenta ujawniły różnice wewnątrz koalicji rządzącej. PSL i Polska 2050 chcą pracować nad resetem konstytucyjnym, podczas gdy Donald Tusk opowiada się za rozwiązaniem obecnego sporu bez zmiany ustawy zasadniczej.

Premier uważa, że prezydent powinien uznać sędziów wybranych przez Sejm i umożliwić im wykonywanie obowiązków.

We wtorek Tusk zapewnił jednak, że nie ma pretensji do koalicjantów za poszukiwanie innych rozwiązań. Przyznał, że Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz mają dobre intencje, ale wyraził wątpliwości co do szans powodzenia ich propozycji.

Hołownia zapowiada mimo to kontynuowanie rozmów. Chce wspólnie z PSL zebrać podpisy pod projektem i doprowadzić przynajmniej do sejmowej debaty nad zmianami w Trybunale.

Środowe konsultacje pokażą, czy ugrupowania uczestniczące w rozmowach z Boguckim potrafią uzgodnić wspólne rozwiązanie. Do przyjęcia reformy konstytucyjnej nie wystarczy jednak porozumienie polityków obecnych przy stole. Potrzebne będzie znacznie szersze poparcie w parlamencie.

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