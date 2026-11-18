Powstał wspólny projekt zmian w Trybunale Konstytucyjnym

W Kancelarii Prezydenta opracowano jeden projekt dotyczący Trybunału Konstytucyjnego, który uwzględnia propozycje zgłoszone przez poszczególne środowiska polityczne. Poinformował o tym w środę, 18 listopada szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki po zakończeniu rozmów z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Zapowiedział również, że kolejne spotkanie odbędzie się w czwartek o godz. 18.

W rozmowach w KPRP uczestniczyli przedstawiciele m.in. PiS, Rozwoju Plus, PSL, Konfederacji, Polski 2050, Razem, Konfederacji Korony Polskiej oraz Demokracji Bezpośredniej. Po spotkaniu Bogucki przekazał, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przygotowano jeden wspólny projekt, którego celem jest rozwiązanie sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Zaznaczył, że dokument powstał w wyniku prac Kancelarii Prezydenta.

Szef KPRP wyjaśnił, że punktem wyjścia do opracowania wspólnego dokumentu była propozycja PSL, którą określił jako „najdalej idący” projekt dotyczący TK. Jak zaznaczył, została ona „mocno uzupełniona” o rozwiązania przedstawione przez pozostałe kluby i koła parlamentarne.

Zbigniew Bogucki: Jest porozumienie w około 70 proc. kwestii

Bogucki zapowiedział, że następne rozmowy przedstawicieli ugrupowań politycznych z Kancelarią Prezydenta odbędą się w czwartek o godz. 18. Będzie to już trzecie spotkanie klubów i kół parlamentarnych z szefem KPRP poświęcone sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.

Podsumowując środowe rozmowy, Bogucki poinformował, że uczestnicy spotkania osiągnęli zgodność „w około 70 proc.” w sprawie proponowanych rozwiązań dotyczących TK. Porozumienie obejmuje również „incydentalnych zmian, które pozwoliłyby zażegnać głęboki kryzys wokół Trybunału”.

Szef Kancelarii Prezydenta podkreślił ponadto, że w środowym spotkaniu uczestniczyły wszystkie kluby i koła, które były obecne podczas poniedziałkowych rozmów w Belwederze. Jak dodał, przedstawiciele wszystkich tych ugrupowań zadeklarowali także udział w czwartkowym spotkaniu.

Kolejne rozmowy o Trybunale Konstytucyjnym. Bogucki pojawi się również w Sejmie

Zbigniew Bogucki przekazał również, że w czwartek weźmie udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez PSL w Sejmie. Spotkanie będzie poświęcone projektowi zmian w Konstytucji RP.