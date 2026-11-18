Trybunał Konstytucyjny zdecydował. Święczkowski i Sochański bez immunitetów

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, zgodziło się na uchylenie immunitetu Bogdana Święczkowskiego w odniesieniu do czterech czynów. Jednocześnie nie wyrażono zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Informacje te przekazano w opublikowanym w środę, 18 listopada, komunikacie. Sędziowie wyrazili również zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego Bartłomieja Sochańskiego.

We wtorek, 17 listopada odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską. Podczas obrad rozpatrywano wnioski ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka dotyczące uchylenia immunitetów prezesowi Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu oraz jego zastępcy Bartłomiejowi Sochańskiemu.

Część wniosków dotyczących Święczkowskiego obejmowała także wystąpienia o zgodę na jego zatrzymanie oraz zastosowanie tymczasowego aresztowania. Jak wynika z komunikatu opublikowanego w środę, 18 listopada, podczas wtorkowego posiedzenia Zgromadzenie wyraziło zgodę na pociągnięcie „sędziego Bogdana Święczkowskiego" do odpowiedzialności karnej w związku z czterema czynami.

- Zgromadzenie nie wyraziło natomiast zgody na złożony w tych sprawach wniosek o pozbawienie wolności sędziego przez zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - czytamy.

Z komunikatu wynika również, że „istotne elementy uzasadnienia uchwał Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego podjętych w dniu 17 listopada 2026 roku" przedstawi w środę sędzia Anna Korwin-Piotrowska w specjalnym oświadczeniu.

Waldemar Żurek reaguje na decyzję. „Nikt nie stoi ponad prawem"

Do rozstrzygnięcia odniósł się minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. We wpisie opublikowanym na platformie X stwierdził, że decyzja otwiera prokuraturze drogę do przedstawienia zarzutów.

- Trybunał Konstytucyjny zdecydował. Prokuratura może teraz stawiać zarzuty. Nikt nie stoi ponad prawem - napisał Żurek, dołączając do wpisu komunikat sędziów.

Za co prokuratura chce postawić zarzuty Święczkowskiemu i Sochańskiemu?

Jak wcześniej przekazywała rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego, prokurator Anna Adamiak, wnioski dotyczące uchylenia immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu obejmują między innymi podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania materiałów pochodzących z kontroli operacyjnej oraz ujawnienia informacji niejawnych w śledztwie dotyczącym systemu Pegasus. Sprawa odnosi się do okresu, gdy Święczkowski pełnił funkcję prokuratora krajowego, czyli lat 2016–2022.

Prokuratura wystąpiła również o zgodę na pociągnięcie Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej w związku z podejrzeniami przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Chodzi między innymi o utrudnianie sędziom Trybunału Konstytucyjnego wykonywania ich funkcji, naruszanie praw pracowniczych oraz delegowanie prokuratorów niezgodnie z przepisami w okresie, gdy był prokuratorem krajowym.

Z kolei wniosek dotyczący uchylenia immunitetu Bartłomiejowi Sochańskiemu odnosi się do podejrzeń utrudniania sędziom Trybunału Konstytucyjnego wykonywania obowiązków służbowych, a także naruszania przysługujących im praw pracowniczych.