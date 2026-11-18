Uchylenie immunitetu Bogdana Święczkowskiego. Prezes TK nie uznaje decyzji

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skomentował w Polsat News reakcję Bogdana Święczkowskiego na decyzję o uchyleniu mu immunitetu. Podczas posiedzenia 17 listopada Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zgodziło się na uchylenie immunitetu prezesa TK w związku z czterema czynami, ale nie wyraziło zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Sędziowie zgodzili się również na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wiceprezesa Trybunału Bartłomieja Sochańskiego.

Zgromadzenie zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską rozpatrywało wnioski ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Decyzje ogłoszono w komunikacie opublikowanym w środę, 18 listopada. Bogdan Święczkowski zakwestionował jednak legalność zgromadzenia i oświadczył, że nie uznaje uchwał dotyczących uchylenia immunitetów.

Waldemar Żurek reaguje na słowa Święczkowskiego. „Rzeczywistość jest trochę inna”

Na antenie Polsat News postawę Bogdana Święczkowskiego skomentował Waldemar Żurek. Zdaniem ministra sprawiedliwości prezes Trybunału Konstytucyjnego próbuje zaklinać rzeczywistość, jednak – jak podkreślił – „rzeczywistość jest trochę inna”.

- Bogdan Święczkowski chce zaklinać rzeczywistość, ale rzeczywistość jest trochę inna - mówił Waldemar Żurek. Minister sprawiedliwości na antenie Polsat News odniósł się do słów prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który nie uznaje decyzji o uchyleniu mu immunitetu – mówił Waldemar Żurek.

Waldemar Żurek zarzucił Bogdanowi Święczkowskiemu stawianie się ponad prawem. Skrytykował również prezydenta za działania dotyczące ślubowania sędziów TK i zakwestionował środową uchwałę trzech izb Sądu Najwyższego. Podczas rozmowy poruszono także kwestię przedłużającego się kryzysu prawnego oraz propozycję resetu konstytucyjnego, popieraną m.in. przez Władysława Kosiniaka-Kamysza.

- W Polsce jest głęboka polaryzacja i złudzeniem byłoby myślenie, że jeżeli ktoś po ośmiu latach potężnego kryzysu prawnego zacznie przywracać tę praworządność, to nagle wszyscy się ucieszą. Nie - odpowiedział Żurek na antenie Polsat News.