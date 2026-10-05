Politycy kłócą się o zwierzyniec prezydenta. W służbie głów państwa było ich więcej

Według ustaleń mediów rodzina prezydenta korzysta z trzech koni należących do Kancelarii Prezydenta, a czwarty zapewnia SOP, co wywołało falę politycznych komentarzy i uszczypliwości.

Mimo tłumaczeń rzecznika, że zwierzęta były w prezydenckich rezydencjach od lat 90., politycy koalicji domagają się ujawnienia faktur za zakup Ramzesa.

Historia pokazuje, że w Promniku od lat utrzymywano różne zwierzęta, a obecnie znajdują się tam trzy konie KPRP oraz kilka wypożyczonych ze Szwadronu Kawalerii.

Edzio, Ramzes i Aramis

Według „Gazety Wyborczej” rodzina prezydenta korzysta z trzech koni: kuca, konia fryzyjskiego i konia huculskiego. Ich imiona to Edzio, Ramzes i Aramis. Zwierzęta należą do gospodarstwa pomocniczego Kancelarii Prezydenta RP. Jest jeszcze czwarty koń, utrzymywany przez SOP. – Jest koń dla prezydenta, jego żony i mały konik dla Kasi (córki prezydenta). Do tego jest instruktor jazdy, obsługa stajni i przyczepy do wożenia koni – przekazał „Gazecie Wyborczej” informator z Promnika.

Doniesienia te wywołały falę złośliwych komentarzy. – Jeździłem słabo, ale za swoje – napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk (69 l.) i dołączył swoje zdjęcie sprzed lat na koniu. Do sprawy odniósł się szybko rzecznik prezydenta. – Czepili się tematu, jak rzep końskiego ogona – napisał na platformie X Rafał Leśkiewicz (49 l.). Dodał, że wierzchowce są w prezydenckich rezydencjach od lat 90. XX w. To nie pomogło. – Bądźmy fair. Jeśli prezydent pokaże fakturę z datą zakupu Ramzesa sprzed objęcia urzędu przez Karola Nawrockiego, to uznam sprawę za wyjaśnioną – napisał wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski (63 l.).

Promnicki zwierzyniec

Jak ustalił „Super Express”, rzeczywiście przez kolejne prezydentury utrzymywano wiele zwierząt w rezydencjach głowy państwa. Za czasów Lecha Wałęsy (83 l.) były to m.in. świnki wietnamskie, kozy, owce, kury i króliki, a nawet jelenie, sarny i zebry. Od 1993 do 2011 r. prezydentowi służyły także dwa konie: Bachus i Dżanet. Za czasów Aleksandra Kwaśniewskiego (72 l.) w rezydencji w Promniku powstała stajnia, a konie sprowadzono ze stadniny w Łącku. W 2018 r. Fundacja Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie nieodpłatnie przekazała Andrzejowi Dudzie (54 l.) trzy lamy.

Obecnie własnością Centrum Obsługi KPRP są trzy konie: Edek (nieodpłatnie przekazany w 2024 r.) , hucuł Ramzes (urodzony w 2009 r., zakupiony w grudniu 2025 r.), i koń fryzyjski Aramis (urodzony w 2015 r., zakupiony w marcu 2026 r.). Dodatkowo w Promniku okresowo przebywają wypożyczone ze Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego konie na wojskowej emeryturze: Wigo, Kamerun i Faworyt.

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